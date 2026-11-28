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Новый дальнобойный фонарик-универсал Fenix получил ближний, дальний и комбинированный ближний свет, а также цветные RGB-режимы. Fenix HT32R может работать 92 часа на минимальной яркости. Страница новинки появилась на официальной странице производителя.

Корпус фонарика изготовлен из самого популярного в фонарестроении материала — алюминиевого сплава. Корпус имеет черное анодирование и влагозащиту по стандарту IP68 (выдерживает погружение до 2м). Как и первое поколение, размеры новинка выводят её за пределы EDC-стандарта: 164,8x6x28,5 мм и 265 г полного снаряжённого веса.

Ожидаемо, Fenix HT32R питается от литий-ионного аккумулятора формата 21700. Для зарядки используется встроенный разъём USB-C со встроенной влагозащитой и шторкой вместо резиновой заглушки. В прошлой версии встроенной зарядки не было. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 5500mah.

Если прошлая версия управлялась с помощью двух хвостокнопок, то сейчас HT32R управляется с помощью популярной сейчас связки из 3х-позиционного тумблера и кнопки в его центре. Тумблер переключает тип света и блокирует фонарик, а кнопка в центре отвечает за перебор яркостей.

В качестве оптики используется ТИР-линза. В её центре находится 1 дальнобойный светодиод Luminus SFT42R, а по периметру расположены 4 светодиода Luminus SST20F для заливного ближнего света и 6 светодиодов Osram Ostar для RGB цветного режима.

Максимальная заявленная яркость и дальнобойность:

4000 люм и 620м в режиме комбинированного ближнего и дальнего света 2500 люменов и 740м для дальнего 3200 люменов и 90м для ближнего 400 люм и 110м красный 650люм и 145м зелёный 200люм и 80м синий

По сравнению с прошлым поколением фонарика новинка увеличила дальнобойность с 640м до 740м, яркость с 2500 люм до 4000 люм, а также получила режим синего цвета, ближнего и комбинированного белого света.

Источник: оф.сайт производителя