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Компания Wuben представила компактный фонарь G6 Spark, рассчитанный на повседневное ношение. Устройство объединяет несколько вариантов освещения и дополнительные функции в корпусе, который можно закрепить на связке ключей. При весе всего 40 г фонарь обеспечивает яркость до 500 люмен и способен освещать пространство на расстоянии до 66 м.

Помимо основного источника света, предусмотрена боковая подсветка мощностью 100 люмен и отдельный красный режим. Последний пригодится для подачи сигналов или освещения на небольшом расстоянии. Переключение между режимами осуществляется одной кнопкой, а специальная блокировка предотвращает случайное включение устройства в кармане или сумке.

За автономность отвечает встроенный аккумулятор на 400 мАч с зарядкой через USB-C. При минимальной яркости в 1 люмен фонарь может работать до 72 часов. Если использовать основной свет на мощности 200 люмен, запас энергии закончится примерно через 1,2 часа. При этом устройство можно использовать даже во время подзарядки.

Фонарик можно зафиксировать на одежде, ремне или головном уборе. В корпус также встроен небольшой элемент для открытия упаковок и других мелких задач, который можно снять при помощи комплектной отвертки.

Фонарь выпускается в двух вариантах: с алюминиевым корпусом и в более дорогом исполнении из титана. Обе версии защищены от пыли и воды по стандарту IP67. Толщина устройства составляет всего 8,6 мм.

Сейчас производитель собирает средства на выпуск новинки через Kickstarter. В рамках кампании алюминиевая версия предлагается за 34 доллара, а титановая — за 100 долларов. Отправку заказов по всему миру планируют начать в январе 2027 года.

Источник: Newatlas