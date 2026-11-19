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Китайский бренд Lumintop выпустили предельно компактный налобный фонарик L5. Он получил 500 люменов яркости, поддержку 14500 и АА питания, магнит в хвостокрышке для помощи в ремонте. Максимальное время работы составляет 40 часов.

Механизм смены яркости Автор: lumintop Источник: lumintop.com

Фонарик изготовлен из алюминиевого сплава и не имеет какого-либо анодирования. Питание от литий-ионного аккумулятора формата 14500 или АА-батарейки позволило существенно уменьшить размер и вес налобник, доведя их до 77,5мм длины и 25,6 г (исключая аккумулятор). Оголовное крепление типичное для такого типоразмера, вокруг головы.

В хвостокрышку налобного фонарика встроен магнит для крепления на подходящих металлических поверхностях. Уровень влагозащиты IPX8, выдерживается глубина погружения до 2м.

Lumintop не раскрывают модель используемого светодиода, указывая лишь его мощность в 6Вт, максимальные яркость и дальнобойность: 500люм и 52м для 14500, 200 люменов и 31м для АА. Есть всего три уровня яркости, для переключение которых необходимо использовать механизм, который, скорее, типичен для наключных фонариков. Речь идёт о быстром отвороте головы для смены яркости — в Lumintop L5 вообще нет кнопки.

Источник: оф.сайт производителя