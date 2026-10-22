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Китайский бренд светодиодных фонарей Wuben (основан в 2016 году) представил компактную модель на стыке EDC-фонаря и мультитула. В основе фонарик с плоским корпусом и переставной клипсой-прищепкой, а к корпус встроен складной нож из углеродистой стали, для открытия упаковки. Световой поток дальнего света до 500 люмен (до 66 м видимости луча) + боковой рассеянный свет 100 люмен для ближнего освещения и сигнальный красный. Для управления используется герметичная сенсорная кнопка.

Размеры корпуса (материал алюминиевый сплав марки 7075) 65,8х34,2х8,6 мм, масса 40 г. Для крепления используется проушина с защелкой и поворотная на 90 градусов клипса (с зажимом, раскрывающимся на 30 градусов).

Для питания используется встроенный аккумулятор емкостью 400 мАч, зарядка с портом Type-C встроена.

Стоимость модели G6 (для поддержавших этот проект на площадке «Кикстартер») начинается от 30 долларов США. Отправка заказчикам намечена на начало 2027 года.

Источник: kickstarter.com