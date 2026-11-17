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Xiaomi выпустила новую версию портативного фонарика Mijia, добавив в линейку расцветку «Песочное золото».

Фонарик получил алюминиевый корпус длиной 13 см и весит 125 г. Благодаря компактным размерам его можно носить в кармане или хранить в автомобиле. В нижней части предусмотрен выдвижной крючок, позволяющий подвесить устройство, например, внутри палатки и использовать его для освещения всего пространства, а не только отдельных предметов.

Основной светодиод обеспечивает яркость до 1000 люмен. Пользователю доступны три уровня мощности: максимальный подходит для освещения удаленных объектов, средний — для передвижения в темноте, а минимальный можно использовать при чтении или выполнении работы на небольшом расстоянии. По данным производителя, световой поток позволяет освещать объекты на расстоянии более 150 метров.

Помимо направленного света, предусмотрена подсветка с тремя вариантами цветовой температуры: от нейтрального белого до теплого. Есть и режим имитации свечи с легким мерцанием. Для экстренных ситуаций добавлены сигналы SOS и стробоскоп.

За автономность отвечает аккумулятор на 3100 мАч. Как заявляет производитель, на минимальной яркости фонарик способен проработать до 30 часов без подзарядки. Восстановление заряда занимает около трех часов. Корпус соответствует стандарту IP65, то есть защищен от пыли и водяных струй. Зарядный разъем дополнительно закрывается резиновой заглушкой.

Новая версия уже представлена в Китае по цене около 14 долларов США.

Источник: Gizmochina