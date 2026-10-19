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Компания Wuben представила компактный фонарь G6, который можно носить на связке ключей. Устройство толщиной 8,6 мм получило три источника света и аккумулятор с зарядкой через USB Type-C.

В новинке предусмотрено три варианта освещения. Основной светодиод выдает до 500 люмен, а боковой источник света рассчитан на яркость до 100 люмен. Третий элемент предназначен для подачи сигналов и использует красный свет.

Корпус фонаря изготовлен из алюминиевого сплава 7075. Размеры устройства составляют 65,8 x 34,2 x 8,6 мм, а масса — около 40 г. В конструкцию также встроен небольшой выдвижной режущий элемент, который преимущественно предназначен для открытия упаковок и других мелких задач.

За питание отвечает аккумулятор на 400 мА·ч. По заявлению производителя, максимальное время работы достигает 76 часов. Однако компания пока не уточнила, в каком режиме освещения можно получить такую автономность. Поэтому реальные показатели будут зависеть от выбранной яркости и использования разных источников света.

Стоимость новинки компания пока не раскрыла. Продажи фонаря начнутся с краудфандинговой кампании на Kickstarter, которая стартует 22 октября.

Источник: Notebookcheck