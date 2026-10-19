Фонарь-брелок толщиной менее 9 мм: Wuben представила ультратонкий G6 с тремя источниками света и яркостью до 500 люмен

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Фонари

Компания Wuben представила компактный фонарь G6, который можно носить на связке ключей. Устройство толщиной 8,6 мм получило три источника света и аккумулятор с зарядкой через USB Type-C.

Автор: Wuben Источник: www.kickstarter.com

В новинке предусмотрено три варианта освещения. Основной светодиод выдает до 500 люмен, а боковой источник света рассчитан на яркость до 100 люмен. Третий элемент предназначен для подачи сигналов и использует красный свет.

Корпус фонаря изготовлен из алюминиевого сплава 7075. Размеры устройства составляют 65,8 x 34,2 x 8,6 мм, а масса — около 40 г. В конструкцию также встроен небольшой выдвижной режущий элемент, который преимущественно предназначен для открытия упаковок и других мелких задач.

За питание отвечает аккумулятор на 400 мА·ч. По заявлению производителя, максимальное время работы достигает 76 часов. Однако компания пока не уточнила, в каком режиме освещения можно получить такую автономность. Поэтому реальные показатели будут зависеть от выбранной яркости и использования разных источников света.

Стоимость новинки компания пока не раскрыла. Продажи фонаря начнутся с краудфандинговой кампании на Kickstarter, которая стартует 22 октября.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 1069 0
Автор Zloi Рейтинг +5241.20
Блог Фонари 416 709 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда пропала «картинка в картинке» в телевизорах, хотя экраны стали больше

На некоторых старых телевизионных пультах была кнопка PIP. Нажимаешь её — и поверх основной передачи появляется маленькое окно с другим каналом. Можно смотреть фильм и одновременно...

Они правили морями задолго до динозавров, но их ближайший родственник — морской червь: от кого произошли первые панцирные животные?

Более пятисот миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, на планете произошел резкий скачок биологического разнообразия. В океанах появились практически все современные типы многоклеточных...

Чувствуют ли кошки стресс хозяина: ученые выяснили, как питомцы реагируют на наши гормоны

Взаимодействие человека и домашних животных привлекает внимание биологов уже несколько десятилетий. Однако подавляющая часть накопленных научных данных касается собак. Исследования неоднократно...

Зачем на советских усилителях была кнопка „Тонкомпенсация“ и когда её стоило нажимать

Стоило вечером убавить громкость, и знакомая запись словно теряла часть звучания. Голос оставался хорошо различимым, а бас становился слабее, ударные — менее выразительными. Нажатие...

На статуях Терракотовой армии нашли 79 отпечатков пальцев: кто создавал глиняную армию императора

Весной 1974 года крестьяне, копавшие колодец недалеко от китайского города Сиань, наткнулись на твердые обожженные черепки и глиняные головы. Вскоре на это место прибыли археологи. Так начались...

Карболит: куда исчезла знаменитая чёрная пластмасса СССР, из которой делали практически всё

В СССР из карболита делали корпуса радиоприёмников, выключатели, электрические вилки, ручки кастрюль и множество других бытовых вещей. Эти вещи служили десятилетиями и до сих пор встречаются в...