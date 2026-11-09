Фонарь 5-в-1 с зеленым лазером и ультрафиолетом: Nitecore представила UTL19 с яркостью до 1800 люмен и зарядкой USB-C

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| Новость | Фонари

Компания Nitecore представила UTL19 — компактный фонарь с несколькими функциями. Новинка получила плоский корпус со встроенным аккумулятором, характерный для устройств серии EDC.

Автор: Nitecore Источник: web.nitecore.us

Основная система освещения состоит из нескольких светодиодов и поддерживает три варианта работы: рассеянный свет, направленный луч и их сочетание. Максимальная яркость достигает 1800 лм, а дальность освещения в зависимости от выбранного режима составляет до 220 м. Дополнительно предусмотрены зеленый лазер и ультрафиолетовый источник света.

Для повседневного использования доступны менее мощные режимы. При яркости 80 лм фонарь способен проработать до 90 часов. Есть и режим с минимальной мощностью 1 лм, который обеспечивает автономность до 270 часов, хотя дальность освещения в этом случае ограничена четырьмя метрами.

Ультрафиолетовый модуль поддерживает три уровня интенсивности. По данным производителя, он мощнее, чем у большинства бытовых фонарей. В зависимости от выбранной настройки время работы составляет от 3 до 15 часов. Для зарядки встроенного аккумулятора используется разъем USB Type-C.

Одной из особенностей конструкции стал небольшой выдвижной режущий элемент, который при необходимости можно заменить. Он поставляется отдельно и устанавливается пользователем самостоятельно. Еще одна особенность новинки — возможность обнаружить фонарь в полной темноте. Для этого предусмотрен флуоресцентный элемент, который начинает светиться под воздействием встроенного маломощного ультрафиолетового источника.

Для переноски предусмотрены глубокая карманная клипса и крепление для темляка. Стоимость новинки составляет 130 евро. В компании ожидают, что продажи в Европе и США начнутся в ближайшее время.

Источник: Notebookcheck

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