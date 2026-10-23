Компания Fenix готовит к выпуску фонарь E40R, способный выдавать световой поток до 5000 люмен. По данным производителя, этого достаточно для освещения объектов на расстоянии до 242 метров. При этом максимальная яркость предусмотрена для кратковременного использования, поэтому продолжительность работы в таком режиме не раскрывается.

Для повседневного применения предусмотрены несколько уровней мощности. Как заявляет производитель, при яркости 1500 люмен фонарь сможет проработать 3 часа 42 минуты, а световой поток будет достигать 130 метров по дальности. Если снизить яркость до 350 люмен, время работы увеличится до 9 часов 40 минут. В режиме на 150 люмен устройство продержится более суток, а при минимальной мощности 30 люмен — почти 90 часов.

За освещение отвечают четыре светодиода с холодным белым светом. В конструкции предусмотрена блокировка, которая защищает от случайного включения при переноске, например в сумке или рюкзаке. Пользователь также сможет зафиксировать выбранный уровень яркости, чтобы избежать непреднамеренного переключения режимов.

Фонарь получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68. На торце корпуса размещен магнит, с помощью которого фонарь можно закрепить на металлической поверхности. Питание обеспечивает сменный аккумулятор формата 21700 емкостью 5500 мА·ч. Для его подзарядки используется разъем USB Type-C.

Длина устройства составляет 138 мм, масса — около 220 г. Пока фонарь представил немецкий дистрибьютор бренда, а американское подразделение компании лишь опубликовало намек на скорый выход модели в социальных сетях. В Германии заявлена цена 110 евро. При этом новинка еще не поступила в продажу, а сроки начала поставок пока не объявлены.

Источник: Notebookcheck