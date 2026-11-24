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Компания Acebeam выпустила фонарь E65, который сочетает дальнобойный луч и несколько вариантов дополнительного освещения. Новинка выполнена в привычном цилиндрическом корпусе и работает от сменного аккумулятора. При максимальной мощности она способна выдавать до 3600 люмен, а дальность освещения достигает примерно 580 метров.

Самый яркий режим рассчитан на короткое использование: уже через минуту фонарь автоматически уменьшает мощность, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор. Для более продолжительной работы предусмотрены менее интенсивные режимы. Например, при яркости 1000 люмен устройство может светить около полутора часов. Если отказаться от максимальной мощности, время работы немного увеличивается. В наиболее экономичном режиме с потоком всего 8 люмен автономность достигает почти девяти суток.

Еще одна особенность новинки — отдельная красная подсветка сбоку корпуса. Она пригодится в ситуациях, когда не требуется яркий белый свет. Фонарь можно закрепить на металлической поверхности с помощью магнитной задней крышки и использовать как небольшой источник освещения, не занимая руки. В зависимости от выбранной яркости красная подсветка работает от 12,5 до 60 часов.

Для восполнения заряда предусмотрен разъем USB-C, поэтому аккумулятор необязательно извлекать из корпуса. Сам фонарь имеет длину около 15 см и весит примерно 227 г вместе с батареей. Защита IP68 позволяет использовать его под дождем и допускает кратковременное погружение в воду.

Новинка уже появилась в продаже в фирменном магазине компании. Стоимость стандартных версий в черном и бирюзовом цветах составляет 90 долларов США.

Источник: Notebookcheck