До 25 лет свечения без батареек и 3 источника света: Xedge представила новый титановый брелок NoxTi Tri

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Фонари

Компания Xedge представила брелок NoxTi Tri, который по заявлению производителя может светиться без батареек и подзарядки на протяжении 25 лет. Новинка получила титановый корпус и сразу три источника света на основе трития. В отличие от предыдущей модели, в которой использовалась одна светящаяся трубка, теперь можно одновременно задействовать несколько цветов и повысить общую яркость.

Автор: Xedge Источник: www.kickstarter.com

Брелок весит 15,8 г, а его корпус немного увеличился по сравнению с предшественником. Для подсветки предусмотрены шесть вариантов окраски: зеленый, желтый, синий, фиолетовый, бирюзовый и красный. Три трубки можно комбинировать между собой, поэтому аксессуар способен светиться разными цветами с нескольких сторон. Самым ярким вариантом остается зеленый: его свечение почти в пять раз интенсивнее красного.

В основе технологии лежит тритий, который продолжает излучать свет без внешнего источника питания. Однако со временем яркость постепенно уменьшается. Период полураспада этого вещества составляет 12,3 года, а примерно через четверть века трубки сохраняют около 25% первоначальной яркости. При необходимости их можно заменить на новые. Кроме того, производитель предусмотрел возможность установки фотолюминесцентных элементов, которые накапливают свет при дневном освещении и затем светятся в темноте.

Автор: Xedge Источник: www.kickstarter.com

На старте брелок предлагают за 35 долларов США, позднее стоимость составит 40 долларов США. Три тритиевые трубки продаются отдельно за 60 долларов США.

Источник: Kickstarter

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 317 0
Автор Zloi Рейтинг +5243.20
Блог Фонари 416 717 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему механические клавиатуры — это прошлый век и за каким форматом будущее

Еще несколько лет назад механическая клавиатура считалась практически обязательным атрибутом игрового компьютера. Разнообразие переключателей, приятный звук нажатий, возможность подобрать усилие и...

Почему нельзя оставлять зарядное устройство от смартфона в розетке: скрытые риски, о которых многие забывают

Зарядка смартфона давно стала привычной частью домашнего быта. Телефон поставили на ночь, утром отключили кабель, а сам адаптер так и остался в розетке. Через несколько часов к нему снова подключат...

Почему у старых телефонов на спинке был ещё один разъём и как он выручал в начале 2000-х

В моей небольшой коллекции телефонов есть несколько экземпляров из первой половины 2000-х. Парочка из них (Siemens C72 и Alcatel One Touch 331) оснащена загадочным разъёмом, который располагается...

✦ ИИ  Как рассчитать вязкость смеси моторных масел. Метод Рефутаса

Допустим, у нас есть два моторных масла с разной кинематической вязкостью. Что получится, если смешать их в равных пропорциях? Можно ли заранее оценить вязкость полученной смеси? А если нужно...

Сводный обзор 17 мини-ПК на похожих платформах: почему они такие разные?

Одинаковые процессоры, разные результаты: я протестировал 17 мини-ПК на похожих платформах и выяснил, почему одни греются до 90 °C, а другие остаются холодными и тихими