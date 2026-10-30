До 25 лет свечения без батареек и 3 источника света: Xedge представила новый титановый брелок NoxTi Tri

Компания Xedge представила брелок NoxTi Tri, который по заявлению производителя может светиться без батареек и подзарядки на протяжении 25 лет. Новинка получила титановый корпус и сразу три источника света на основе трития. В отличие от предыдущей модели, в которой использовалась одна светящаяся трубка, теперь можно одновременно задействовать несколько цветов и повысить общую яркость.

Брелок весит 15,8 г, а его корпус немного увеличился по сравнению с предшественником. Для подсветки предусмотрены шесть вариантов окраски: зеленый, желтый, синий, фиолетовый, бирюзовый и красный. Три трубки можно комбинировать между собой, поэтому аксессуар способен светиться разными цветами с нескольких сторон. Самым ярким вариантом остается зеленый: его свечение почти в пять раз интенсивнее красного.

В основе технологии лежит тритий, который продолжает излучать свет без внешнего источника питания. Однако со временем яркость постепенно уменьшается. Период полураспада этого вещества составляет 12,3 года, а примерно через четверть века трубки сохраняют около 25% первоначальной яркости. При необходимости их можно заменить на новые. Кроме того, производитель предусмотрел возможность установки фотолюминесцентных элементов, которые накапливают свет при дневном освещении и затем светятся в темноте.

На старте брелок предлагают за 35 долларов США, позднее стоимость составит 40 долларов США. Три тритиевые трубки продаются отдельно за 60 долларов США.

Источник: Kickstarter