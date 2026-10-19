До 1800 люмен, УФ-свет и лазерный указатель: Olight раскрыла цены трех фонарей ArkTac перед стартом продаж

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Компания Olight раскрыла подробности о сроках выхода фонарей ArkTac, которые ранее планировалось выпустить до конца года. Новинки поступят в продажу во время распродажи в честь Черной пятницы.

Автор: Olight Источник: www.olight.com

Линейка включает три модели стоимостью от 120 до 200 долларов США. Базовый ArkTac получил несколько источников света: основной белый свет, направленный луч, а также красную и ультрафиолетовую подсветку. Такая конструкция позволяет использовать фонарь в разных ситуациях, в том числе там, где обычного белого света недостаточно.

Следующая версия Ultra оценена в 160 долларов США. Она отличается корпусом из алюминиевого сплава OAL2, который компания разработала самостоятельно. По заявлению компании, этот материал прочнее алюминия, применяемого в стандартной модели. Кроме того, яркость основного света увеличена с 1700 до 1800 люмен. Еще одно отличие Ultra — лазерный указатель, класс которого зависит от страны продажи.

Автор: Olight Источник: www.olight.com

Самой дорогой станет версия Ultra Premium за 200 долларов США. В комплект с ней входят кобура и чехол для переноски. При этом сроки начала продаж и стоимость дополнительных аксессуаров, включая магнитный чехол, пока не объявлены.

Все три модели комплектуются фирменным кабелем с разъемом USB-C. Для производителя это первый случай использования USB-C в кабелях этой серии.

Источник: Notebookcheck

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