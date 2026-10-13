Компания Xiaomi сообщила о старте продаж домашней камеры наблюдения Smart Camera 4 Pro. Съёмку ведёт сенсор на 8 Мп в разрешении 4K с поддержкой HDR, а голосовой вызов запускается нажатием кнопки с иконкой трубки на основании камеры или жестом. Производитель подчёркивает, что такой способ связи рассчитан на пожилых людей и детей, которым должно быть проще им пользоваться.

Объектив состоит из четырёх линз, диафрагма f/1.6. Камера снимает с HDR и режимом сверхслабого освещения, в котором изображение остаётся цветным. Для ночной съёмки установлены 10 инфракрасных светодиодов на 940 нанометров без красного свечения, дальность видения в темноте, по заявлению Xiaomi, достигает 10 метров. Двухмоторный подвес поворачивает объектив на 360 градусов по горизонтали и на 106 по вертикали, а на заданных маршрутах доступны панорамный, плановый и точечный обход. Камеру можно устанавливать и в перевёрнутом положении.

ИИ-функции обрабатываются локально. Камера реагирует на плач ребёнка, отслеживает людей и питомцев, распознаёт лица и необычные звуки, а в заданной зоне работает виртуальный забор. В режиме экономной записи при событиях частота кадров повышается, в остальное время остаётся низкой. Записи хранятся в облаке, на карте microSD или на NAS, а ещё появилась покадровая съёмка в 4K.

Камера работает по Wi-Fi 6 в двух диапазонах, и, как утверждает компания, скорость передачи выросла на 60% относительно Wi-Fi 4. Настроить её можно по Bluetooth, есть быстрая смена сети и резервный Wi-Fi. Картинка доступна на смартфонах, планшетах, телевизорах и автомобилях Xiaomi, а доступ можно открыть членам семьи. Для защиты данных установлен чип безопасности с сертификатом EAL 5 плюс, передача зашифрована, объектив можно закрыть физически.

На китайском рынке камера стоит 399 юаней (~$58).

Источник: Xiaomi / Weibo