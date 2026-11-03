Съёмная головка и сенсор 65 мм: Sony расширила возможности профессиональной камеры VENICE 2

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Компания Sony представила систему RIALTO 65, которая расширяет возможности профессиональной кинокамеры VENICE 2 и позволяет снимать видео в разрешении 9,6K на сенсор формата 65 мм. Его площадь примерно в 2,2 раза превышает площадь стандартного полнокадрового сенсора. Новинка рассчитана на профессиональное кинопроизводство, где размер матрицы влияет на глубину резкости, передачу пространства и визуальное отделение объектов от фона.

Сенсор RIALTO 65 имеет размеры 53,75 x 35,83 мм и диагональ около 64,6 мм. Камера поддерживает съёмку в режиме 9,6K Open Gate с соотношением сторон 1,5:1, при котором используется вся площадь матрицы. Предусмотрен и режим 9,6K с соотношением 2,20:1. Базовую светочувствительность можно выбирать между ISO 2500 и ISO 10 000, а при ISO 2500 динамический диапазон превышает 15 ступеней.

Главное конструктивное решение — съёмная головка камеры. В режиме Extension Mode её можно отделить от основного блока VENICE 2 и соединить кабелем длиной 4,5 или 12 м. Это позволяет устанавливать сенсор в ограниченном пространстве, на высоте или ближе к объекту съёмки. В режиме Studio Mode головка крепится непосредственно к корпусу камеры. Её размеры составляют 115 x 154 x 63 мм, масса — около 1,5 кг.

Запись видео выполняет основной блок VENICE 2: система сохраняет поддержку 16-битного формата X-OCN и существующих карт памяти AXS. Sony также предусмотрела 11 сменных ND-фильтров, поддержку анаморфотной оптики и передачу данных об объективе для последующей обработки. RIALTO 65 (CBK-6510XS) поступит в продажу в первой половине 2027 года. Рекомендованная цена для американского рынка составляет 80 000 долларов.

Источник: pronews