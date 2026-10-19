Reolink выпустила хаб Home Hub 2 с ИИ-поиском по записям с камер

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Компания Reolink выпустила хаб Home Hub 2 для камер видеонаблюдения. Устройство хранит записи локально, а ИИ ReoNeura ищет в них нужные эпизоды по текстовому запросу прямо на хабе, без облака и подписки. К нему можно подключить до восьми камер Reolink.

Автор: Reolink Источник: www.cepro.com

Хаб умеет отслеживать объект между камерами и склеивать фрагменты в один ролик (Cross-Camera Tracking). Уведомления с изображениями отправляются в Discord, Telegram и Slack. В приложении Reolink доступны прямые трансляции и архив с нескольких камер, а также режим таймлапса. Встроенный центр тревоги включает сирену при срабатывании любой подключённой камеры, мелодию можно выбрать из списка или загрузить свою.

Для записей предусмотрены слот SATA под 2,5-дюймовый HDD или SSD и слот microSD до 1 ТБ. По заявлению компании, шифрование защищает записи, даже если украдена камера или карта памяти. Хаб работает с Alexa и Google Assistant, поэтому трансляцию можно вывести на Echo Show и Google Nest Hub.

Обновление прошивки, которое Reolink ожидает в декабре, добавит Custom AI Detection и самообучение ИИ, чтобы пользователь сам задавал нужные ситуации, например незакрытую калитку.

В США Home Hub 2 стоит 199,99 доллара.

Источник: CEPro

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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