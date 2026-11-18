Компания Panasonic официально представила полнокадровую камеру Lumix SHX1, разработанную в форм-факторе куба специально для профессиональной видеосъёмки. Устройство получило систему ИИ-автофокуса для автоматического распознавания объектов в кадре и функцию записи 6K-видео.

В основе новинки лежит полнокадровый сенсор — матрица размером с классический 35-миллиметровый фотокадр, аналогичная установленной в модели Lumix S1 II. Сенсор оснащен пятиосевой системой стабилизации, которая компенсирует дрожание рук или вибрации при движении. Аппарат записывает видео в режиме 6K Open Gate с частотой 30 кадров в секунду. Технология Open Gate задействует всю площадь матрицы по высоте и ширине, позволяя операторам менять пропорции кадра на этапе монтажа без потери качества. При переходе в разрешение 4K на всю ширину сенсора скорость записи возрастает до 60 кадров в секунду. Встроенная система охлаждения предотвращает перегрев при непрерывной съёмке в 4K на скорости 120 кадров в секунду, но в этом режиме используется только центральная часть матрицы.

Конструкция корпуса адаптирована для установки на электронные стабилизаторы, штативы и операторские каркасы в вертикальном или горизонтальном положении. Для работы с оптикой предусмотрено крепление Leica L-mount, а для управления настройками — поворотный сенсорный экран диагональю 7,62 сантиметра. На корпусе размещены выход HDMI, аудиоразъём 3,5 миллиметра и профессиональный интерфейс 12G-SDI, предназначенный для высокоскоростной передачи видеосигнала по кабелю на большие расстояния. Камера пишет 32-битный звук с плавающей точкой — этот формат аудиозаписи исключает появление хрипов и звуковых перегрузок даже при резком повышении громкости на площадке.

Блок управления XLR AU-XHU1

Устройство сохраняет видео во внутреннюю память в несжатом формате ProRes RAW, который содержит максимум данных о свете и цвете для последующей обработки. Запись в альтернативный формат Blackmagic RAW возможна при подключении внешнего рекордера. Также реализована поддержка цветового профиля Arri Log C3 с динамическим диапазоном до 15 ступеней экспозиции, что позволяет камере фиксировать детали одновременно в самых темных и ярко освещенных участках сцены, упрощая совместную работу с кинооборудованием марок Arri и Blackmagic Design.

Новая полнокадровая камера Panasonic Lumix SHX1 выйдет на европейский рынок в декабре 2026 года. Официальная цена устройства составит от 5199 евро, что эквивалентно примерно 550 000 рублей по текущему курсу.

Источник: 4pda