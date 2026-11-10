Nocs выпустила камеру без экрана, которая превращает бинокль в телеобъектив

Компания Nocs Provisions представила компактную камеру Portal AFN7 для путешествий и съёмки на природе. Устройство позволяет фотографировать с разрешением 16 Мп и записывать видео в 4K при 30 кадрах в секунду, но вместо привычного экрана для просмотра снимков производитель сделал ставку на съёмку без постоянного отвлечения на дисплей.

Камера весит всего 140 г, а её корпус имеет размеры 122 x 73 x 44 мм. В основе лежит CMOS-сенсор формата 1/3,06 дюйма с объективом эквивалентного фокусного расстояния 22,5 мм и диафрагмой f/2.2. Предусмотрен восьмикратный цифровой зум, фиксированная фокусировка от 1 м до бесконечности и семь встроенных цветовых фильтров.

Одна из наиболее примечательных характеристик Portal AFN7 — заявленная автономность. Встроенный аккумулятор ёмкостью 1100 мА·ч рассчитан примерно на 2250 фотографий или до 180 минут непрерывной видеозаписи в 4K. Для хранения используется карта MicroSD на 4 ГБ из комплекта поставки, которую можно заменить на накопитель объёмом до 128 ГБ. Зарядка и передача файлов выполняются через USB-C.

Для управления предусмотрен небольшой OLED-дисплей диагональю 0,96 дюйма, предназначенный только для навигации по меню, а не для обычного просмотра фотографий. Камера также поддерживает крепление NocDoc и рассчитана на использование с оптической техникой Nocs. По замыслу производителя, Portal AFN7 должна стать компактным инструментом для съёмки в поездках и на природе, где важнее сам процесс наблюдения и фотографирования, чем постоянная работа с экраном.

Источник: nocsprovisions