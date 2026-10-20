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Компания Baseus анонсировала новую модель уличной IP-камеры PrimeSentinel U2 Pro. Главная особенность устройства — встроенный моторизованный прожектор, который автоматически направляет свет на движущийся объект и сопровождает его по всей зоне видеонаблюдения.

В основе камеры лежит двухкамерная система. Одна камера с разрешением 3K ведёт постоянную съёмку всего участка, вторая — поворотная, с углом обзора 360 градусов и функцией приближения — фокусируется на объекте интереса. Благодаря этому пользователь получает одновременно общий обзор территории и детальную картинку конкретного события.

Срабатывание прожектора связано с обнаружением движения: как только система фиксирует человека или объект, луч света перемещается вслед за ним. Это решение улучшает качество ночной съёмки и одновременно работает как сдерживающий фактор для посторонних на участке.

Чтобы исключить ложные уведомления, в камере применены два инфракрасных PIR-датчика движения и алгоритм искусственного интеллекта. Система отличает людей от животных и автомобилей, определяет тип события — например, факт доставки, — и формирует короткое описание происходящего для уведомления. Колебания веток и прочие незначительные помехи камера не фиксирует как тревожные события.

Видеозаписи сохраняются локально и активируются только при обнаружении движения, без постоянной передачи данных в облако. Просмотр записей организован через приложение Baseus, трансляция в реальном времени поддерживается на устройствах с Amazon Alexa и Google Home. Углублённый ИИ-анализ видео доступен как платная опция по подписке.

Питание камеры обеспечивает встроенный аккумулятор, заряда которого хватает до 150 дней автономной работы. В комплект входит солнечная панель на 3 Вт — по заявлению производителя, 40 минут зарядки от солнца дают около суток автономной работы устройства.

Корпус устройства имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP65, доступны варианты крепления на стену и потолок, реализована двухсторонняя голосовая связь между владельцем и посетителем.

Цена Baseus PrimeSentinel U2 Pro составляет 270 долларов США (порядка 25 700 рублей по текущему курсу) на американском рынке и 270 евро (около 27 800 рублей) в Европе.

Источник: 4pda