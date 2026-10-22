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Компания KOKUSAI DENKI представила профессиональную 4K-камеру SK-UHD7000 с тремя CMOS-сенсорами и глобальным затвором. Новинку показали на выставке NAB Show New York, проходившей 21-22 октября в Нью-Йорке. Технология глобального затвора помогает уменьшить мерцание и появление полос на изображении при съёмке с LED-освещением и на фоне больших экранов.

Камера использует три сенсора формата 2/3 дюйма с собственным разрешением 4K. Она снимает видео UHD с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Производитель также предлагает конфигурацию SK-UHD7000-S2, которую можно перевести на 4K с помощью дополнительной лицензии.

На выставке показали и компактную камеру DK-H700 с поддержкой HDR. Её можно устанавливать в спортивных комплексах, студиях и на площадках для прямых трансляций, в том числе в качестве дополнительной камеры в многокамерной системе. Для управления оборудованием предназначена панель RU-2500JY шириной всего 82 мм: в стандартную 19-дюймовую стойку помещаются пять таких устройств.

Ещё одна новинка — видоискатель VF-EL20HP, впервые представленный публике. Он объединяет OLED-окуляр Full HD диагональю 0,7 дюйма и откидной LCD-панель Full HD на 3,5 дюйма. Встроенные осциллограф, вектороскоп и гистограмма позволяют оператору контролировать параметры видеосигнала непосредственно на видоискателе, без отдельного внешнего монитора.

Источник: pronews