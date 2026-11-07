В Филадельфии 78-летняя женщина мешает доставке роботов. Полиция выписала штраф

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78-летняя профессор Кэролин Марвин из Филадельфии начала блокировать роботов-курьеров на тротуарах. Пенсионерка считает, что машины занимают общественное пространство и опасны для пешеходов с ограниченными возможностями. Также она выступает против вытеснения людей из сферы доставки.

После одного из инцидентов полиция выписала женщине штраф за нарушение общественного порядка. Профессор намерена оспорить обвинения в суде и отстаивать свое право на протест. Компания Avride управляет парком почти из 1000 таких устройств. Чтобы люди не боялись роботов, на их экраны добавили визуальные элементы «zzz». В штате Пенсильвания доставка машинами официально разрешена с 2020 года.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство американцев настороженно относятся к автоматизации и ожидают от развития искусственного интеллекта негативных последствий.

Источник: The Guardian