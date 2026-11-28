Китайский разработчик робототехники Unitree совместно с гонконгской фирмой Star Plus Legend представил четвероногую робособаку UNI-DOGGIE стоимостью 43 900 юаней, что по текущему курсу составляет около 605 000 рублей. Устройство выйдет ограниченным тиражом в 2000 экземпляров. В отличие от базовых промышленных и исследовательских платформ бренда, новая модель создана для домашнего развлечения и коллекционирования.

В рамках партнерства инженеры Unitree разработали техническую базу и механику устройства. Компания Star Plus Legend, которая управляет правами на интеллектуальную собственность и медиапроекты азиатского поп-исполнителя Джея Чоу, взяла на себя визуальное оформление гаджета и его вывод на рынок. За счет разделения задач аппарат позиционируется как нишевый продукт: его цена в четыре раза превышает стоимость массового четвероногого робота Unitree Go2 Air (около 150 000 рублей).

Масса робопса UNI-DOGGIE составляет 19 килограммов. За движение конструкции отвечают 12 сервоприводов — это высокоточные электромоторы с датчиками положения, которые позволяют сгибать искусственные суставы под строго заданным углом, имитируя пластику живого существа. Робот развивает скорость до 2 метров в секунду (7,2 километра в час), поднимается по наклонным поверхностям под углом до 40 градусов и перешагивает через бордюры или пороги высотой до 16 сантиметров.

Программное обеспечение позволяет машине выполнять сложные сценарии анимации. Гаджет запрограммирован прыгать, подавать лапу для рукопожатия, складывать передние конечности в форме сердца и воспроизводить элементы традиционного китайского танца льва. В носовой части корпуса встроена камера для фото- и видеосъемки. Она также используется системой компьютерного зрения для функции автономного сопровождения: робот фиксирует фигуру владельца и идет за ним без физического поводка. Для дистанционной подачи команд и управления робособакой UNI-DOGGIE от Unitree используется мобильное приложение, работающее через сети сотовой связи стандарта 4G.

Источник: 4pda