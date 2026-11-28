Ученые создали летающего робота, который весит всего 1,29 г, имеет четыре крыла и может управлять своим полетом без помощи внешних камер. Во время эксперимента он пролетел между растениями и точно приземлился на подсолнух. Однако его главным достижением является не сам полет, а способ навигации в пространстве.

До недавнего времени подобные машины полностью зависели от оборудования, отслеживающего каждое их движение. Теперь конструкторы интегрировали в борт датчики и небольшой компьютер, что позволяет роботу поддерживать стабильность и автономно выполнять заданные маневры.

Робот легче большой скрепки получает собственный компьютер

В Массачусетском технологическом институте уже много лет разрабатываются миниатюрные роботы, имитирующие насекомых. Предыдущие модели могли оставаться в воздухе несколько минут, выполнять сложные маневры и даже сальто. Однако проблема заключалась в том, что, несмотря на свои небольшие размеры и впечатляющую маневренность, для определения их местоположения требовалась целая лаборатория.

Их положение определялось камерами, расположенными по периметру испытательного пространства. Внешний компьютер анализировал изображения и вычислял соответствующие команды управления. Однако простое перемещение робота за пределы зоны действия системы слежения приводило к потере возможности точного контроля его положения. Установка необходимых устройств непосредственно на борту была сложной задачей, поскольку каждый дополнительный миллиграмм означал увеличение нагрузки на крыло.

Поэтому исследователям сначала пришлось увеличить подъемную силу конструкции. Они увеличили искусственные мышцы, приводящие в движение крылья, на 50 процентов, тщательно подобрав их длину и диаметр. Это привело к увеличению доступной чистой подъемной силы на 46 процентов без ущерба для летных характеристик летательного аппарата. Робот достиг коэффициента подъемной силы к весу 1,9, что позволило установить дополнительную электронику.

Вся система, отвечающая за ориентацию и вычисления, весит всего 244 мг. Она включает в себя три типа датчиков и микроконтроллер, который обрабатывает показания и управляет полетом. Все это смонтировано на специальной стекловолоконной подложке, которая снижает воздействие вибраций, создаваемых быстро движущимися крыльями.

Камеры не требуются, поскольку робот вычисляет свое положение самостоятельно

Встроенный инерциальный датчик позволяет определять ориентацию машины, датчик оптического потока анализирует движение изображения под роботом, а датчик расстояния, использующий измерение времени пролета, измеряет высоту над землей. Информация поступает на небольшой компьютер, который постоянно оценивает свое положение и вычисляет необходимые корректировки для поддержания правильной траектории полета.

Аналогичные решения используются и в гораздо более крупных дронах. Однако разница заключается в масштабе. В машине весом 1,29 г электроника должна быть чрезвычайно легкой и энергоэффективной, а вычисления должны выполняться практически мгновенно. Любая задержка может привести к потере стабильности, поскольку крылья робота работают на высокой частоте, а его малая масса означает, что даже незначительные возмущения оказывают существенное влияние.

Исследователи также обнаружили, что им не нужна максимальная точность, а скорее более медленные вычисления. Более частые обновления положения дали значительно лучшие результаты, даже ценой небольшого снижения точности отдельных измерений. Разработанная система позволила уменьшить ошибки и поддерживать заданную траекторию полета со средней погрешностью положения около 4 см.

Результаты были опубликованы в журнале Science Robotics в исследовании по автономному управлению полетом микроробота. Авторы подчеркивают, что впервые датчики и управляющие вычисления были интегрированы непосредственно на борту летательного аппарата такого размера, что исключает необходимость во внешней системе слежения за движением.

Теперь осталось только избавиться от кабеля

Пожалуй, самым впечатляющим испытанием этих новых возможностей стал 30-секундный полет за пределами зоны действия лабораторной системы камер. Робот перемещался между растениями, избегая препятствий, и в конечном итоге приземлился на подсолнух. Конечно, в эксперименте по-прежнему участвовал человек, указывая на последующие целевые точки с помощью джойстика, но текущие расчеты позиционирования и устойчивости выполнялись на борту машины.

Конструкция пока не может автономно распознавать препятствия или планировать весь свой маршрут. Несмотря на установку датчиков и компьютера, она остается подключенной кабелем к внешнему источнику питания. Поэтому можно сказать, что управление полетом не полностью автономное.

Исследователи определили, что на электронику в настоящее время приходится примерно 6% от общего энергопотребления. Остальное в основном питает искусственные мышцы, которые приводят в движение крылья. Следующим шагом станет дальнейшее снижение энергопотребления и установка миниатюрной камеры, которая позволит распознавать объекты и автономно избегать препятствий. Одновременно ведётся работа над батареями и системами питания, которые позволят роботу полностью отключаться от кабелей.

Одно из потенциальных применений таких маленьких машин — сельское хозяйство. В будущем роботизированные насекомые смогут добираться до отдельных цветков, помогать в опылении и контролировать состояние урожая, не повреждая нежные растения. Это особенно интересное направление, учитывая проблемы, с которыми сталкиваются естественные опылители. Учёные также рассматривают возможность использования микророботов для осмотра труднодоступных промышленных объектов и для поисково-спасательных операций.

Однако практическое применение таких устройств ещё далеко. Робот должен сначала научиться самостоятельно распознавать окружающую среду, принимать решения и летать без проводов, а затем справляться с условиями за пределами лаборатории.

Источник: Science Robotics