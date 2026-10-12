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Швейцарские инженеры создали FiberMotor — гибкий линейный электродвигатель диаметром всего 1-3 мм, который можно встроить в ткань или одежду. В отличие от обычных электромоторов с жёстким корпусом, он способен изгибаться вместе с материалом и перемещать внутренний элемент вдоль своей оси. Разработка Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) рассчитана на мягкую робототехнику и носимые устройства, которым трудно совместить гибкость с механическим приводом.

Автор: Федеральная политехническая школа Лозанны Источник: actu.epfl.ch

В основе FiberMotor лежат два полых волокна, расположенных одно внутри другого. На них намотаны изолированные медные электроды. При подаче напряжения электростатические силы заставляют волокна выравниваться относительно друг друга, из-за чего внутренний элемент скользит внутри внешнего. Двигатель совершает линейные движения в обоих направлениях, а длина рабочего хода определяется длиной волокна, а не фиксированным размером традиционного механизма.

Один такой привод развивает ограниченное усилие, но несколько волокон можно объединить в пучок, увеличив суммарную силу. Исследователи продемонстрировали связку из четырёх FiberMotor, способную поднимать плитку шоколада.

Автор: Федеральная политехническая школа Лозанны Источник: actu.epfl.ch

Привод также встроили в прототип вспомогательной одежды для колена. В перспективе подобные двигатели могут использоваться в мягких экзоскелетах, протезах и тактильных интерфейсах, где жёсткие механизмы мешают естественным движениям человека.

В конструкции нет постоянных магнитов, а движение не сопровождается джоулевым нагревом, характерным для токопроводящих обмоток обычных электроприводов. При этом FiberMotor пока следует рассматривать как экспериментальную технологию: демонстрация подъёма небольшого груза и прототипа носимого устройства ещё не означает готовности к массовому применению. Главный потенциал разработки — возможность размещать линейные приводы непосредственно в гибких конструкциях, не превращая их в жёсткие механизмы.

Источник: Федеральная политехническая школа Лозанны