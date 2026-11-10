Швейцарские инженеры создали дрон с гибким корпусом — конструкция способна выдерживать столкновения

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Трое исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) разработали летательный аппарат Flexi Quad — гибкий дрон, корпус которого не является жестким, а может деформироваться. После удара аппарат самостоятельно восстанавливает стабильное положение. Эта разработка номинирована на внутреннюю премию ETH Zurich — Spark Award, которой отмечают наиболее перспективные изобретения, запатентованные за последний год.

Современные дроны — а точнее, квадрокоптеры и мультикоптеры, часто используемые в любительских целях, — плохо переносят столкновения. Это объясняется особенностями их конструкции, история которой насчитывает более 100 лет. Жесткая рама, к которой крепятся лучи с пропеллерами, действительно позволяет развивать высокую скорость и быстро менять направление полета. Однако при ударе вся энергия столкновения мгновенно и без какого-либо поглощения передается на всю конструкцию. Это приводит к потере управления и повреждениям.

Дрон Flexi Quad имеет кольцеобразную раму, выполненную из гибких полос композитного стекловолокна. Аккумуляторы и силовые установки равномерно распределены под роторами — в отличие от обычных дронов, где батарея и блок управления расположены в центре. Внешне Flexi Quad напоминает летающую форму для выпечки, только без дна.

«Мы ставим под сомнение многолетнюю традицию создания дронов с жесткими конструкциями — сложившуюся потому, что жесткость упрощает точное управление», — отмечает в пресс-релизе Лука Джирарди из Лаборатории мобильной робототехники Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich). При разработке исследователи черпали вдохновение в природе: насекомые и птицы в полете используют сочетание жестких и податливых материалов, что позволяет им смягчать последствия столкновений.

В основе конструкции Flexi Quad лежит физический принцип, называемый анизотропной жесткостью. Он означает, что жесткость материала зависит от направления: в одних направлениях он деформируется легче, чем в других.

Применительно к данному дрону это означает, что при столкновении вся рама деформируется в боковом (горизонтальном) направлении, но остается устойчивой в вертикальном. Это можно сравнить с резиновым кольцом, которое в двух точках сжимают так, что оно принимает форму «восьмерки». Способность к сжатию можно даже контролировать активно: благодаря системе тросов дрон Flexi Quad можно намеренно сжать, например, для пролета через узкие места.

Чтобы компенсировать колебания, возникающие из-за деформации, и сохранить способность к полету, команда использовала ИИ (метод обучения с подкреплением). Было смоделировано огромное количество столкновений, что позволило привить дрону своего рода «естественный рефлекс». Сразу после удара аппарат полагается на показания датчиков движения, чтобы самостоятельно стабилизироваться.

Согласно исследованию, несмотря на необычную конструкцию, дрон способен развивать скорость до 80 км/ч и демонстрировать ускорение, сопоставимое с традиционными моделями. Разработчики видят применение для Flexi Quad в условиях ограниченного пространства и сложной обстановки — например, «в ходе поисково-спасательных операций в разрушенных зданиях или при проведении экологических замеров в густых лесах».

Исследователи из Швейцарии — не единственные, кто работает над созданием деформируемых летательных аппаратов. Электроника, выполненная из гибких материалов — так называемая «мягкая электроника» (soft electronics) или «мягкая робототехника» (soft robotics), — становится всё более важным направлением исследований.

В сфере разработки дронов также постоянно появляются новые концепции: от мини-дронов, управляемых с помощью звуковых частот, и аппаратов, способных передвигаться по воде, до моделей, развивающих скорость 730 км/ч, и гоночных дронов, полностью управляемых искусственным интеллектом.

Источник: ETH Zurich