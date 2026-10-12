Робот WorMa научили менять центр тяжести с помощью воды, чтобы ползать по склонам и выбираться из водоёмов

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Робот-червь WorMa научился преодолевать ступени высотой 15 см и плавать на 26% быстрее благодаря перекачке воды внутри корпуса. Разработчики из инженерной школы Тандон Нью-Йоркского университета использовали необычный способ адаптации к разным поверхностям: робот меняет положение центра тяжести, перемещая воду между головой и хвостом. При этом ему не требуется менять характер движений тела.

Автор: Нана Обаяси/Нью-Йоркский университет Источник: engineering.nyu.edu

WorMa состоит из пяти соединённых сегментов и четырёх сочленений. При длине 50 см робот весит чуть больше 1 кг, а около 300 г его массы приходится на воду в двух латексных резервуарах. Насос в центральном сегменте перекачивает жидкость между ними, смещая нагрузку в нужную часть корпуса.

На суше вода перемещается к голове, улучшая сцепление с поверхностью. Благодаря этому WorMa способен подниматься по склону с углом до 19,5°. При плавании вода перемещается к хвосту: такая конфигурация повышает скорость примерно на 26%. При подъёме на ступень робот несколько раз меняет распределение массы, поочерёдно улучшая сцепление передней части, подъём головы и подтягивание хвоста.

Пока WorMa не умеет самостоятельно определять тип поверхности: распределением воды управляют извне. Исследователи работают над ускорением насоса и развитием автономности робота. В перспективе подобные устройства смогут обследовать труднодоступные участки побережья, перемещаясь между сушей и водой.

Источник: Нью-Йоркский университет

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
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