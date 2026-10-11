Калифорнийская ZeroWire Robotics представила миниатюрного четвероногого робота Q8botOne, в котором восемь приводов, аккумулятор и управляющая электроника подключаются непосредственно к центральной печатной плате. Такая компоновка позволяет отказаться от обычных внутренних кабельных жгутов и упростить обслуживание механизма. Полностью собранная машина стоит $599, а комплект для самостоятельной сборки предлагается за $199 без восьми приводов.

Робот помещается на ладони: его длина составляет около 12 см, ширина — 7 см, а масса — примерно 250 г. Четыре ноги с параллелограммными механизмами позволяют ему ходить, переходить на бег и прыгать. По заявлению разработчиков, Q8botOne способен переносить груз массой до двух собственных весов, однако эту характеристику ещё предстоит проверить независимо.

За управление отвечает микроконтроллер ESP32-C3, а движения обеспечивают восемь интеллектуальных приводов DYNAMIXEL с обратной связью по положению суставов. Роботом можно управлять с помощью комплектного беспроводного контроллера с джойстиком или подключить его к компьютеру для настройки походки и разработки собственного программного обеспечения. Камеры и датчика движения в базовой конфигурации нет, но конструкция предусматривает подключение дополнительных сенсоров.

Q8botOne рассчитан не только на управление готовыми движениями, но и на изучение робототехники: разработчики намерены открыть аппаратную документацию и программное обеспечение для модификации. Проект собирает средства на платформе Crowd Supply, а начало поставок ожидается в конце марта 2027 года. Пока это краудфандинговый проект, поэтому заявленные сроки и характеристики не следует считать подтверждёнными результатами серийной эксплуатации.

Источник: zerowirerobotics