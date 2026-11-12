Первый китайский БПЛА на солнечной энергии для гражданского применения совершил дебютный полет

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Легкая кавалерия» (Light Cavalry), разработанный 11-м научно-исследовательским институтом Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC), успешно совершил свой первый полет на северо-западе Китая. Как сообщили в среду, 11 ноября, представители разработчика, это событие знаменует собой переход технологий БПЛА на солнечной энергии из лабораторных условий на рынок и открывает путь для их коммерческого применения в Китае в сегменте низковысотной авиации.

В ходе первого полета БПЛА успешно выполнил все этапы — от взлета и набора высоты до выполнения виражей и посадки. Аппарат также прошел ключевые испытания систем управления полетом, бортового радиоэлектронного оборудования, систем накопления энергии, а также проверок на устойчивость и управляемость. Посадка прошла благополучно, аппарат остался в исправном состоянии, все системы функционировали в штатном режиме.

БПЛА работает исключительно на солнечной энергии, отличается большой продолжительностью полета, возможностью быстрого развертывания и простотой в обслуживании. Длина аппарата составляет 3,2 метра, размах крыла — 8 метров. Расчетная максимальная продолжительность полета достигает 30 часов, взлетная масса — 45 килограммов, практический потолок — 7000 метров, а полезная нагрузка превышает 5 килограммов.

На БПЛА можно оперативно устанавливать различные виды коммерческого оборудования, включая оптико-электронные системы, средства связи и аппаратуру для обнаружения объектов. Благодаря системе запуска, размещенной на транспортном средстве и не требующей взлетно-посадочной полосы, а также возможности подготовки к полету всего за 20 минут, этот БПЛА может быть быстро развернут в труднодоступных районах — например, в горах, прибрежных зонах или дикой местности — без привязки к стационарным аэродромам.

Недорогие беспилотные летательные аппараты на солнечной энергии, способные находиться в воздухе длительное время, представляют собой перспективное направление в мировой авиации. Однако до настоящего времени разработки были сосредоточены преимущественно на крупных и сверхкрупных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) на солнечной энергии. Такие аппараты используются главным образом в качестве исследовательских платформ или высотных «псевдоспутников».

Малые и средние БПЛА на солнечной энергии обладают более широким спектром потенциального применения, но их создание сопряжено с более серьезными технологическими трудностями. На небольших БПЛА остается меньше места для размещения солнечных панелей, в то время как конструктивные элементы, бортовое оборудование и системы накопления энергии остаются довольно тяжелыми. Это приводит к несоответствию между объемом вырабатываемой энергии и общим энергопотреблением аппарата. Для преодоления этих ограничений необходим прогресс в области материалов, электродвигателей и технологий хранения энергии.

Как сообщает газета «Science and Technology Daily», разработчик рассчитывает, что новый БПЛА заполнит нишу на рынке, предложив решение для длительных полетов на небольших высотах. Это позволит устранить недостатки традиционных беспилотников, такие как ограниченная продолжительность полета, высокий уровень выбросов углерода при эксплуатации и неспособность выполнять задачи в течение длительного времени на обширных территориях.

Данный БПЛА подходит для решения широкого круга задач, включая инспекцию инфраструктуры, мониторинг водных ресурсов, геодезическую съемку, экологические наблюдения, оценку последствий стихийных бедствий, а также масштабное наблюдение за береговыми линиями и портами.

Источник: Global Times