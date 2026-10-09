Метеодрон Strato поднялся на 10,4 км: он измеряет погоду там, где летают авиалайнеры

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| Новость | Дроны, роботы и конструкторы

Швейцарская компания Meteomatics представила беспилотный аппарат Strato, способный подниматься на высоту 10 438 м и собирать данные об атмосфере. Это расширяет возможности метеорологических наблюдений: аппарат может измерять температуру, влажность, давление и скорость ветра на разных высотах, куда обычные метеодроны пока не добираются.

Автор: Meteomatics Источник: meteorologicaltechnologyworldexpo.com

Strato выполнен по многороторной схеме и рассчитан на работу в сложных погодных условиях. По данным разработчика, он выдерживает устойчивый ветер скоростью до 130 км/ч. Система активного обогрева предотвращает обледенение пропеллеров, а бортовая электроника передаёт оператору данные о высоте, ветре, температуре и риске образования льда в реальном времени.

В отличие от метеозондов, которые перемещаются вместе с воздушными потоками, дрон может направляться к выбранной точке и возвращаться на место запуска. Это позволяет получать измерения в нужном районе и в выбранное время. Собранные данные Meteomatics планирует использовать для улучшения собственных моделей прогноза погоды US1k и Euro1k, однако количественных данных о повышении точности прогнозов благодаря Strato компания пока не опубликовала.

Источник: meteorologicaltechnologyworldexpo

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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