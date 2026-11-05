Китайские инженеры разработали подводный экзоскелет, снижающий расход воздуха у дайверов на 30%

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Китайские инженеры из Шэньчжэньского института передовых технологий при Китайской академии наук разработали мягкий роботизированный экзоскелет для аквалангистов, который снижает мышечные затраты пловца и экономит дыхательную смесь. Результаты тестирования разработки, получившей название PEAKED, были опубликованы в журнале Science Robotics.

Демонстрация работы подводного экзоскелета PEAKED: эластичная конструкция ассистирует работе нижних конечностей, делая передвижение на глубине менее энергозатратным и более естественным. Автор: SIAT Источник: www.eurekalert.org

Ключевая проблема подводного плавания заключается в строгом лимите кислорода. Любая физическая нагрузка, необходимая для преодоления сопротивления воды и переноски оборудования, приводит к учащенному дыханию. В результате запасы в баллонах истощаются быстрее, что напрямую ограничивает время пребывания человека на глубине. В отличие от наземных экзоскелетов, эффективность которых оценивается по снижению нагрузки на мышцы, полезность подводных систем измеряется объемом сэкономленного газа.

Руководитель проекта профессор У Синью сообщил, что носимый аппарат предназначен для поддержки тазобедренного сустава. Система PEAKED функционирует в двунаправленном режиме, облегчая сгибание и разгибание ног. Конструкция выполнена из мягких материалов. Отказ от жесткого каркаса обусловлен спецификой водной среды: гидростатическое равновесие снижает потребность в поддержке веса тела, но при этом вода оказывает постоянное сопротивление движениям по всем направлениям. Мягкий дизайн позволяет дайверу сохранять естественную амплитуду движений и осуществлять полный контроль над ситуацией.

Эффективность экзоскелета оценивалась по показателю минутного объема дыхания (МОД) — количеству газовой смеси, потребляемой человеком за одну минуту. Испытания проводились в бассейне с использованием трех распространенных стилей подводного перемещения.

Скорость подводного передвижения дайвера с помощью экзоскелета и без. Автор: Xiangyang Wang Источник: www.science.org

Результаты замеров показали снижение МОД во всех тестовых режимах. При плавании стилем «флаттер» (попеременные движения прямыми ногами) расход воздуха сократился на 29,77%. Использование стиля «фрог» (техника, напоминающая движения лягушки) показало снижение потребления газа на 25,70%. При имитации ходьбы по дну экономия составила 18,35%.

Дополнительный тест на скорость прохождения 50-метровой дистанции продемонстрировал, что с включенным ассистентом дайвер преодолел расстояние за 1 минуту 48 секунд. Без использования роботизированной поддержки на этот же отрезок ушла 1 минута 57 секунд. Разработчики отмечают, что главная цель устройства заключается не в увеличении скорости плавания, а в продлении рабочего времени под водой за счет оптимизации затрат энергии на каждое движение.

Источник: science.org