Китай поднял в небо солнечный беспилотник с запасом полёта до 30 часов

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| Новость | Дроны, роботы и конструкторы

Китай испытал новый беспилотник, который получает энергию исключительно от солнечных батарей и рассчитан на полёт продолжительностью до 30 часов. Первый полёт аппарата под названием «Лёгкая кавалерия» (Qingqibing) состоялся 11 ноября 2026 года. Разработкой занималась Китайская академия аэрокосмической аэродинамики, входящая в корпорацию CASC.

Автор: CGTN Источник: interestingengineering.com

Длина беспилотника составляет 3,2 метра, размах крыльев достигает 8 метров. По расчётам разработчиков, он сможет находиться в воздухе до 30 часов. Это проектная характеристика, а не подтверждённый результат испытаний: продолжительность первого полёта пока не раскрывается.

Новый аппарат рассчитан на коммерческое применение. Его предполагается использовать для обследования протяжённых трубопроводов, контроля гидротехнических сооружений, картографирования, изучения природных ресурсов и мониторинга больших территорий. Ещё одна возможная задача — оперативное обследование районов стихийных бедствий.

Разработчики сделали ставку на низкую стоимость эксплуатации, быстрое развёртывание и простое обслуживание. Беспилотник должен занять нишу небольших и средних электрических летательных аппаратов, которым требуется долго работать над обширными территориями. При этом сроки начала серийного производства и стоимость машины пока не объявлены.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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