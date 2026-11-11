Американский беспилотник Skyreach бросил вызов вертолётам, но его дальность зависит от одного условия

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Американская компания Skyways представила автономный грузовой аппарат Skyreach, способный преодолевать более 2100 км без посадки. При этом максимальная дальность достигается с грузом всего около 4,5 кг. Если увеличить полезную нагрузку до 36 кг, расстояние сокращается до 225 км. Первые полёты с коммерческими заказчиками компания планирует начать в декабре 2026 года.

Автор: Skyreach Источник: newatlas.com

Skyreach построен по гибридной схеме VTOL. Восемь электрических моторов обеспечивают вертикальный взлёт и посадку, после чего аппарат переходит к горизонтальному полёту с помощью двигателя на тяжёлом авиационном топливе. Он вращает генератор, который подзаряжает аккумуляторы прямо в воздухе. Благодаря этому беспилотнику не требуется наземная зарядная инфраструктура между вылетами.

Вместимость грузового отсека составляет 198 л. Его можно использовать для перевозки обычных грузов, медицинских материалов с температурным контролем или установки сенсоров и оборудования связи. Конструкция позволяет загружать контейнер сверху, а выгружать его снизу без посадки — сбрасывать с воздуха или опускать на тросе. Размах крыла достигает 6,7 м, максимальная продолжительность полёта превышает 18 часов.

Главное ограничение связано с запасом топлива: на него и груз приходится общая масса около 45 кг. Поэтому увеличение полезной нагрузки напрямую уменьшает дальность. При взлётной массе до 163 кг разработчики заявляют возможность работы при ветре до 40 узлов и температуре от −21 до +49 °C. Skyreach сменит более раннюю модель V2. Производство уже началось в Техасе, а разработку поддержал контракт ВВС США на 37 млн долларов. Компания рассчитывает в течение пяти лет развернуть сеть из более чем 1000 автономных аппаратов.

Источник: prnewswire

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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