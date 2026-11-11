Американский беспилотник Skyreach бросил вызов вертолётам, но его дальность зависит от одного условия
Американская компания Skyways представила автономный грузовой аппарат Skyreach, способный преодолевать более 2100 км без посадки. При этом максимальная дальность достигается с грузом всего около 4,5 кг. Если увеличить полезную нагрузку до 36 кг, расстояние сокращается до 225 км. Первые полёты с коммерческими заказчиками компания планирует начать в декабре 2026 года.
Skyreach построен по гибридной схеме VTOL. Восемь электрических моторов обеспечивают вертикальный взлёт и посадку, после чего аппарат переходит к горизонтальному полёту с помощью двигателя на тяжёлом авиационном топливе. Он вращает генератор, который подзаряжает аккумуляторы прямо в воздухе. Благодаря этому беспилотнику не требуется наземная зарядная инфраструктура между вылетами.
Вместимость грузового отсека составляет 198 л. Его можно использовать для перевозки обычных грузов, медицинских материалов с температурным контролем или установки сенсоров и оборудования связи. Конструкция позволяет загружать контейнер сверху, а выгружать его снизу без посадки — сбрасывать с воздуха или опускать на тросе. Размах крыла достигает 6,7 м, максимальная продолжительность полёта превышает 18 часов.
Главное ограничение связано с запасом топлива: на него и груз приходится общая масса около 45 кг. Поэтому увеличение полезной нагрузки напрямую уменьшает дальность. При взлётной массе до 163 кг разработчики заявляют возможность работы при ветре до 40 узлов и температуре от −21 до +49 °C. Skyreach сменит более раннюю модель V2. Производство уже началось в Техасе, а разработку поддержал контракт ВВС США на 37 млн долларов. Компания рассчитывает в течение пяти лет развернуть сеть из более чем 1000 автономных аппаратов.
Источник: prnewswire
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