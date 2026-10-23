Человекоподобный робот Digit 5 ​​компании Agility Robotics отличается значительно увеличенным временем автономной работы при коротком цикле зарядки. Технологию аккумуляторов для него поставляет компания Nyobolt. Благодаря этому робот демонстрирует соотношение времени работы к времени зарядки примерно 10:1. Иными словами, каждая минута на зарядной станции обеспечивает десять минут работы. Девять минут зарядки позволяют роботу функционировать в течение 90 минут. У предыдущей модели, Digit 4, это соотношение составляло лишь 2:1 — робот проводил у зарядного устройства около трети суток.

Робот Digit 5 Автор: Agility Robotics Источник: www.agilityrobotics.com

Человекоподобным роботам требуется много энергии. Поскольку они должны свободно перемещаться, источником питания служат аккумуляторы. Однако они быстро разряжаются, поэтому их приходится регулярно заряжать или заменять. Agility Robotics делает ставку на особо легкие аккумуляторы с высокой удельной мощностью — они способны отдавать большое количество энергии в пересчете на килограмм веса.

Как сообщает компания Agility Robotics, благодаря новой технологии робот Digit 5 ​​может работать более двух полных рабочих смен в сутки. Это позволяет значительно повысить эффективность использования парка роботов на предприятии. Кроме того, аккумуляторы от компании Nyobolt рассчитаны на большое количество циклов зарядки. Впрочем, ни Agility Robotics, ни Nyobolt не приводят конкретных цифр: нет данных ни о емкости батарей, ни о допустимом количестве циклов зарядки.

Также остается неясным, почему производитель не внедрил систему сменных аккумуляторов. В такой схеме робот мог бы самостоятельно заменять разряженный аккумулятор на заряженный — как правило, это происходит быстрее, чем зарядка. Китайская компания UBTech уже применяет подобное решение в своем гуманоидном роботе Walker S2.

Первые избранные клиенты должны получить Digit 5 ​​с новой аккумуляторной технологией в первой половине 2027 года. В течение следующих шести-девяти месяцев Agility Robotics планирует сделать робота доступным для более широкого круга заказчиков. Однако цена рассчитана исключительно на профессиональный сегмент: по имеющимся данным, она исчисляется шестизначной суммой. В стоимость включен договор на техническое обслуживание.

Источник: Agility Robotics