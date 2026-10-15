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Tamron объявила о выпуске объектива 16-50mm F2.8 A (Model B091) для беззеркальных камер с матрицей APS-C. Модель выйдет для четырёх байонетов: Sony E, Canon RF, Nikon Z и FUJIFILM X.

Объектив охватывает диапазон от широкоугольных 16 мм до умеренного телефото 50 мм и сохраняет постоянную светосилу F2.8 на всём зуме. На камерах Sony E, Nikon Z и FUJIFILM X это соответствует примерно 24-75 мм в эквиваленте полного кадра, а на Canon RF — 25,6-80 мм.

Версия для Sony E весит 305 г и имеет длину 79,6 мм. Версия для Nikon Z весит 315 г при длине 81,6 мм. Версии для Canon RF и FUJIFILM X также весят 305 г, но различаются по длине: 77,6 мм и 79,9 мм соответственно.

Оптическая схема включает 14 элементов в 10 группах. В конструкции применены линзы GM и LD, а также покрытие BBAR G2, которое должно уменьшать блики и паразитные отражения.

Автофокус обеспечивает линейный привод VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive). Производитель заявляет быстрое и точное слежение за движущимися объектами, включая детей и животных. Привод также работает тихо, что важно при видеосъёмке.

Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,15 м на широком конце и 0,29 м на телефото. Максимальное увеличение достигает 1:4,5 на 16 мм и 1:4,8 на 50 мм. Это позволяет снимать цветы, детали интерьера и небольшие предметы с близкого расстояния.

Диаметр фильтров составляет 55 мм. Объектив получил защиту от влаги, фторсодержащее покрытие передней линзы и кольцо диафрагмы из семи лепестков. В комплект входят лепестковая бленда, передняя и задняя крышки.

Версии для Sony E и Nikon Z поддерживают приложение TAMRON Lens Utility для настройки функций. Для Canon RF на момент анонса доступно только обновление прошивки, а версия для FUJIFILM X с приложением не совместима.

В Японии версия для Sony E и Canon RF поступит в продажу 29 октября, для Nikon Z — 19 ноября, а для FUJIFILM X — 17 декабря. Цену Tamron в глобальном анонсе не раскрыла.

Источник: PRONEWS