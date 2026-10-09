Sigma выпустила 18,8-кратный суперзум 16-300mm F3.5-6.7 DC OS для Nikon Z

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Sigma расширила линейку объективов для байонета Nikon Z моделью 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary. Это суперзум для камер с матрицей APS-C, который охватывает диапазон от широкоугольных 16 мм до телефото 300 мм.

По данным производителя, коэффициент увеличения составляет 18,8 раза. В пересчёте на полный кадр это соответствует примерно 24-450 мм. Таким образом, один объектив можно использовать для пейзажей, интерьеров, портретов, съёмки животных, спорта и авиации.

Версия для Nikon Z весит 630 г и имеет размеры 73,8 x 125,4 мм. Диаметр фильтров составляет 67 мм. Минимальная дистанция фокусировки равна 17 см на широком конце и 105 см на телефото.

Автор: Sigma Источник: www.sigma-global.com

Максимальное увеличение 1:2 достигается на фокусном расстоянии 70 мм. Это позволяет снимать цветы, насекомые и другие небольшие объекты с близкого расстояния. На широком конце увеличение составляет 1:3, а на телефото — 1:4.

Автофокус работает за счёт линейного привода HLA (High-response Linear Actuator). Sigma заявляет быструю и точную фокусировку, в том числе при съёмке птиц, самолётов и других быстро движущихся объектов.

В объективе предусмотрена оптическая стабилизация OS2. На 16 мм она обеспечивает эффект до 6 ступеней экспозиции, а на 300 мм — до 4,5 ступени. Это помогает уменьшить размытие при съёмке с рук в условиях слабого освещения.

Оптическая схема включает 20 элементов в 14 группах. Среди них один элемент из стекла FLD, четыре из стекла SLD и четыре асферические линзы. Такая конструкция должна снижать аберрации, уменьшать блики и сохранять резкость по всему диапазону зума.

Объектив получил защиту от пыли и брызг, водо- и маслоотталкивающее покрытие передней линзы, а также переключатель блокировки зума в широкоугольном положении. Диафрагма состоит из девяти скруглённых лепестков и закрывается до F22-F45.

Sigma разработала и производит объективы для Nikon Z по лицензионному соглашению с Nikon. Помимо Nikon Z, версия 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary доступна для байонетов L-Mount, Canon RF, FUJIFILM X и Sony E.

Источник: PRONEWS

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