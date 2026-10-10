Швейцарская компания Rolling Square вывела на Kickstarter цифровую камеру Await, которая искусственно ограничивает съёмку 24 кадрами на виртуальный «ролл» и полностью лишает пользователя возможности сразу увидеть снимок. Маленький OLED-экран показывает только оставшиеся кадры и заряд, а кадрирование идёт через обычный оптический видоискатель. Камера весит около 93 граммов и помещается в карман джинсов, но заставляет относиться к каждому нажатию кнопки как к расходу ограниченной плёнки.

После заполнения «ролла» снимки синхронизируются с приложением, проходят обработку в стиле винтажной плёнки и становятся доступны для просмотра. Владелец может заказать доставку 24 бумажных отпечатков формата 6x4 дюйма примерно за 9-10 долларов. Внутри корпуса — 8-мегапиксельный сенсор Sony IMX179, объектив с фиксированной диафрагмой f/2.0 и настоящая ксеноновая вспышка. Корпус полупрозрачный, с видимой электроникой, а цветные магнитные накладки меняются за секунды.

Цена камеры — 129 евро (около 146 долларов), ранним спонсорам предлагают от 89 евро. Отгрузки обещают с декабря 2026 года. Устройство уже успело побывать на CES 2026 и теперь собирает предзаказы именно на идее сознательного ограничения, а не на погоне за мегапикселями.

Источник: kickstarter