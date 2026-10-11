Ricoh зарегистрировала новую камеру с трёхдиапазонным Wi-Fi 6

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Ricoh Imaging зарегистрировала в Китае новую цифровую камеру с внутренним кодом R10010. Предположительно, это разрабатываемая компактная камера RICOH GR IVx, однако компания не подтвердила это предположение.

По данным источника Pentax & Ricoh Rumors, камера получила трёхдиапазонный модуль Wi-Fi 6. Он работает в диапазонах 2,4 ГГц, 5,1 ГГц и 5,8 ГГц и поддерживает модуляцию 1024-QAM.

Такой же Wi-Fi-модуль используется в RICOH GR IV. Это указывает на возможное родство новой камеры с текущей моделью, но не доказывает, что R10010 является GR IVx.

Автор: Ricoh Источник: news.ricoh-imaging.co.jp

Ricoh официально объявила о разработке GR IVx 26 августа 2026 года. Камера получит новый объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 40 мм для полного кадра и углом обзора, близким к эффективному полю зрения человека.

В отличие от GR IV с объективом 28 мм, новая модель предложит более стандартный угол обзора. Ricoh также обещает дополнительные функции, но не раскрыла их до официального анонса.

Автор: Ricoh Источник: news.ricoh-imaging.co.jp
Автор: Ricoh Источник: news.ricoh-imaging.co.jp

Регистрация в Китае означает, что устройство прошло часть подготовительных процедур, однако не является анонсом или стартом продаж. По имеющимся данным, GR IVx может быть представлена зимой 2026 года или позднее.

Цена, точные характеристики, дата презентации и доступность GR IVx пока не раскрыты. Ricoh подтвердила только факт разработки камеры и её объектив 40 мм.

Источник: IT Home

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