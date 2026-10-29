Представлен светосильный объектив Viltrox AF 35mm F1.4 Pro для беззеркальных камер Sony и Nikon

Компания Viltrox завершила формирование своей профессиональной линейки полнокадровых объективов, представив новый автофокусный Viltrox AF 35mm F1.4 Pro. Эта светосильная новинка присоединилась к ранее выпущенным моделям с фокусными расстояниями 50 и 85 мм. Объектив доступен для беззеркальных камер с байонетами Sony E и Nikon Z.

Оптическая схема устройства состоит из 16 элементов в 11 группах, среди которых две асферические линзы, три элемента из сверхнизкодисперсионного стекла и четыре с высоким коэффициентом преломления. По заверениям разработчиков, такая конструкция обеспечивает высокую резкость по всему полю кадра и эффективно подавляет хроматические аберрации. За мягкое размытие фона и правильную форму бликов в зоне нерезкости отвечает 11-лепестковая диафрагма. Максимальное отверстие F1.4 позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения и выразительно отделять главный объект от заднего плана. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,3 м.

Система автофокусировки базируется на двойном моторе Dual HyperVCM, который гарантирует быстрое и точное наведение на резкость, а также поддерживает функции распознавания лиц и глаз при работе с совместимыми камерами. Производитель уделил особое внимание видеосъемке, минимизировав эффект дыхания фокуса для сохранения постоянного угла обзора при переключении между планами. Кроме того, на корпусе предусмотрено кольцо управления диафрагмой, которое можно переключить в бесступенчатый режим для плавного и бесшумного изменения экспозиции во время записи видео.

Новый объектив получил защищенный от пыли и влаги корпус с матовым черным покрытием, устойчивым к появлению царапин. Среди физических элементов управления присутствуют кольцо ручной фокусировки, настраиваемая функциональная кнопка и переключатель режимов автофокуса. В хвостовой части расположен порт USB-C для самостоятельного обновления прошивки. Версия для камер Sony весит 760 гр при длине 111 мм, а вариант для Nikon Z оказался немного тяжелее и длиннее — 780 гр и 112,5 мм соответственно. Обе модификации используют стандартные светофильтры диаметром 77 миллиметров. Стоимость новинки составляет $829, она уже поступила в продажу.

Источник: imaging-resource.com