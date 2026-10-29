Представлен светосильный объектив Viltrox AF 35mm F1.4 Pro для беззеркальных камер Sony и Nikon

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Фото и аксессуары

Компания Viltrox завершила формирование своей профессиональной линейки полнокадровых объективов, представив новый автофокусный Viltrox AF 35mm F1.4 Pro. Эта светосильная новинка присоединилась к ранее выпущенным моделям с фокусными расстояниями 50 и 85 мм. Объектив доступен для беззеркальных камер с байонетами Sony E и Nikon Z.

Автор: Viltrox Источник: www.imaging-resource.com

Оптическая схема устройства состоит из 16 элементов в 11 группах, среди которых две асферические линзы, три элемента из сверхнизкодисперсионного стекла и четыре с высоким коэффициентом преломления. По заверениям разработчиков, такая конструкция обеспечивает высокую резкость по всему полю кадра и эффективно подавляет хроматические аберрации. За мягкое размытие фона и правильную форму бликов в зоне нерезкости отвечает 11-лепестковая диафрагма. Максимальное отверстие F1.4 позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения и выразительно отделять главный объект от заднего плана. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,3 м.

Система автофокусировки базируется на двойном моторе Dual HyperVCM, который гарантирует быстрое и точное наведение на резкость, а также поддерживает функции распознавания лиц и глаз при работе с совместимыми камерами. Производитель уделил особое внимание видеосъемке, минимизировав эффект дыхания фокуса для сохранения постоянного угла обзора при переключении между планами. Кроме того, на корпусе предусмотрено кольцо управления диафрагмой, которое можно переключить в бесступенчатый режим для плавного и бесшумного изменения экспозиции во время записи видео.

Новый объектив получил защищенный от пыли и влаги корпус с матовым черным покрытием, устойчивым к появлению царапин. Среди физических элементов управления присутствуют кольцо ручной фокусировки, настраиваемая функциональная кнопка и переключатель режимов автофокуса. В хвостовой части расположен порт USB-C для самостоятельного обновления прошивки. Версия для камер Sony весит 760 гр при длине 111 мм, а вариант для Nikon Z оказался немного тяжелее и длиннее — 780 гр и 112,5 мм соответственно. Обе модификации используют стандартные светофильтры диаметром 77 миллиметров. Стоимость новинки составляет $829, она уже поступила в продажу.

Источник: imaging-resource.com

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
✅ Люблю велосипеды и технику.

✅ Для связи/cooperation: fnjncdjjlty@gmail.com

? 0 393 0
Автор Zarulem Рейтинг +395.50
Блог Фото и аксессуары 161 744 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Забытый бог, ненавидящий хаос

Баланс — это миф, есть лишь анархия. Четыре древние сущности разделили вселенную на свои сферы влияния, но потом появился тот, кого такой расклад вещей не устроил.

Почему небо голубое: у науки есть ответ на извечный вопрос

Небо и земля — то, что окружает человека с момента рождения, вплоть до последних его дней. Эти явления настолько привычны, что о них просто не задумываются. Однако всегда существовал...

✦ ИИ  MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном: что показала Apple, цены и кому он нужен

Сегодня посмотрим на MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном, который Apple представила 28 октября 2026 года. Это первый Mac, у которого экран понимает касания, и одновременно первый Mac с...

✦ ИИ  Как в Москве передвинули жилой дом вместе с жильцами

Собирать коробки, разбирать шкаф и спорить, кто потерял крепёж, при этом переезде не понадобилось. В Москве конца 1930-х Саввинское подворье передвинули на новое место, оставив жильцов внутри....

Мишура в октябре, выгорание в декабре: зачем ритейл растягивает Новый год на квартал и почему это так бесит

Я хорошо помню, каким был Новый год лет пятнадцать-двадцать назад. У подготовки к нему были чёткие и понятные границы: ёлочные базары и витрины с мишурой появлялись в лучшем случае в середине...