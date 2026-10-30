Одноразовую камеру переосмыслили: Soft-pixel получила корпус из грибного мицелия

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Фото и аксессуары

Дизайнер Сри Кришна Пилларисетти (Sree Krishna Pillarisetti) представил концепцию цифровой камеры Soft-pixel, корпус которой изготовлен с использованием грибного мицелия вместо традиционного одноразового пластика. Проект переосмысливает идею одноразового фотоаппарата: вместо устройства, которое выбрасывают после съёмки, предлагается камера с биоразлагаемыми материалами корпуса и электроникой, которую можно сохранить.

Автор: Sree Krishna Pillarisetti Источник: www.yankodesign.com

Корпус Soft-pixel сочетает мицелий — разветвлённую сеть грибных нитей, — волокна конопли и биопластик PHA. Материал формируют с помощью биологического выращивания и последующего горячего прессования. По замыслу автора, такая оболочка получается лёгкой и способной поглощать удары. Прозрачный внешний слой позволяет увидеть волокнистую структуру внутри.

На задней панели расположены экран, кнопки управления, динамик и микрофон. Для хранения фотографий предусмотрена карта microSD. В отличие от некоторых цифровых камер, имитирующих плёночные одноразовые модели, Soft-pixel позволяет просматривать снимки сразу после съёмки. При этом четыре винта крепления платы показывают, что конструкцию можно разобрать и получить доступ к электронике.

Проект получил награду Best Eco-Design на European Product Design Award 2026, а также отметку Top Design в категории цифровых камер. Пока Soft-pixel остаётся дизайнерской разработкой: производитель не объявлял цену, сроки выпуска и характеристики камеры. Не опубликованы и параметры сенсора, разрешение снимков, ёмкость аккумулятора и объём памяти. Кроме того, применение PHA само по себе не гарантирует полного разложения корпуса в домашнем компосте: результат зависит от состава материала и условий переработки.

Источник: yankodesign

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 233 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
Блог Фото и аксессуары 161 747 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему механические клавиатуры — это прошлый век и за каким форматом будущее

Еще несколько лет назад механическая клавиатура считалась практически обязательным атрибутом игрового компьютера. Разнообразие переключателей, приятный звук нажатий, возможность подобрать усилие и...

Почему нельзя оставлять зарядное устройство от смартфона в розетке: скрытые риски, о которых многие забывают

Зарядка смартфона давно стала привычной частью домашнего быта. Телефон поставили на ночь, утром отключили кабель, а сам адаптер так и остался в розетке. Через несколько часов к нему снова подключат...

Почему у старых телефонов на спинке был ещё один разъём и как он выручал в начале 2000-х

В моей небольшой коллекции телефонов есть несколько экземпляров из первой половины 2000-х. Парочка из них (Siemens C72 и Alcatel One Touch 331) оснащена загадочным разъёмом, который располагается...

✦ ИИ  Как рассчитать вязкость смеси моторных масел. Метод Рефутаса

Допустим, у нас есть два моторных масла с разной кинематической вязкостью. Что получится, если смешать их в равных пропорциях? Можно ли заранее оценить вязкость полученной смеси? А если нужно...

Сводный обзор 17 мини-ПК на похожих платформах: почему они такие разные?

Одинаковые процессоры, разные результаты: я протестировал 17 мини-ПК на похожих платформах и выяснил, почему одни греются до 90 °C, а другие остаются холодными и тихими