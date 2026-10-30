Одноразовую камеру переосмыслили: Soft-pixel получила корпус из грибного мицелия

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Дизайнер Сри Кришна Пилларисетти (Sree Krishna Pillarisetti) представил концепцию цифровой камеры Soft-pixel, корпус которой изготовлен с использованием грибного мицелия вместо традиционного одноразового пластика. Проект переосмысливает идею одноразового фотоаппарата: вместо устройства, которое выбрасывают после съёмки, предлагается камера с биоразлагаемыми материалами корпуса и электроникой, которую можно сохранить.

Корпус Soft-pixel сочетает мицелий — разветвлённую сеть грибных нитей, — волокна конопли и биопластик PHA. Материал формируют с помощью биологического выращивания и последующего горячего прессования. По замыслу автора, такая оболочка получается лёгкой и способной поглощать удары. Прозрачный внешний слой позволяет увидеть волокнистую структуру внутри.

На задней панели расположены экран, кнопки управления, динамик и микрофон. Для хранения фотографий предусмотрена карта microSD. В отличие от некоторых цифровых камер, имитирующих плёночные одноразовые модели, Soft-pixel позволяет просматривать снимки сразу после съёмки. При этом четыре винта крепления платы показывают, что конструкцию можно разобрать и получить доступ к электронике.

Проект получил награду Best Eco-Design на European Product Design Award 2026, а также отметку Top Design в категории цифровых камер. Пока Soft-pixel остаётся дизайнерской разработкой: производитель не объявлял цену, сроки выпуска и характеристики камеры. Не опубликованы и параметры сенсора, разрешение снимков, ёмкость аккумулятора и объём памяти. Кроме того, применение PHA само по себе не гарантирует полного разложения корпуса в домашнем компосте: результат зависит от состава материала и условий переработки.

Источник: yankodesign