Nikon представила флагманский зум-объектив 120-300mm F2.8 для беззеркальных камер

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Компания Nikon официально анонсировала профессиональный телеобъектив NIKKOR Z 120-300mm F2.8 TC VR S, разработанный специально для съемки спорта и динамичных сцен. Новинка линейки S-Line для беззеркальных камер стала преемником зеркальной версии объектива и получила более легкую конструкцию. По заявлениям производителя, это первый в мире сменный зум-объектив, который сочетает постоянную максимальную диафрагму F2.8 со встроенным телеконвертером с увеличением 1,4x.

Автор: Nikon Источник: www.imaging-resource.com

В стандартном режиме объектив охватывает диапазон фокусных расстояний от 120 до 300 мм на полнокадровых камерах. Переключение встроенного телеконвертера увеличивает фокусное расстояние до 168-420 мм при максимальной диафрагме F4. Такая комбинация позволяет фотографам моментально переходить от общих планов к крупным, что особенно востребовано при съемке футбола, тенниса, автоспорта и фигурного катания. Использование режима кадрирования DX вместе с активным телеконвертером дает эквивалент угла зрения около 630 мм. Постоянная светосила F2.8 позволяет использовать короткие выдержки для «заморозки» движения в условиях слабого освещения на крытых стадионах, удерживая при этом низкие значения ISO и обеспечивая малую глубину резкости для отделения объекта от фона.

Сложная оптическая схема новинки состоит из 30 элементов в 24 группах. В конструкции применяются флюоритовые, асферические и сверхнизкодисперсионные линзы, подавляющие хроматические аберрации и искажения. Специальные покрытия Meso Amorphous и ARNEO эффективно борются с бликами и двоением изображения при контровом свете. За быструю, точную и плавную фокусировку отвечает новая система на базе звуковой катушки Silky Swift Voice Coil Motor, которая позволяет уверенно отслеживать быстро движущиеся объекты. Объектив получил систему внутренней фокусировки и зуммирования, благодаря чему его длина остается неизменной, что значительно упрощает балансировку на штативах и видеооборудовании. Создатели также свели к минимуму эффект «дыхания фокуса», сделав объектив удобным для видеосъемки.

Оптическая стабилизация изображения работает в связке с внутрикамерными системами совместимых фотоаппаратов, обеспечивая компенсацию до 6,5 ступеней. Корпус устройства выполнен из магниевого сплава и надежно защищен от пыли и влаги. Несмотря на встроенный телеконвертер, масса объектива составляет чуть более 2,5 кг, что примерно на 0,5 кг легче его аналога для зеркальных систем. Стоимость нового объектива составит почти $14 000, а начало поставок запланировано на 12 ноября 2026 года.

Источник: imaging-resource.com

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