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Объектив Nikon Nikkor Z 120-300mm f/2.8 TC VR S может выйти в конце октября, однако первые поставки, по слухам, окажутся небольшими. Одновременно компания готовит к выпуску камеру Z70, которую ожидают в ноябре. Сроки появления обоих устройств пока не подтверждены официально.

Главная особенность нового телеобъектива — встроенный телеконвертер с увеличением 1,4x. Он позволяет расширить диапазон фокусных расстояний со 120-300 до 168-420 мм без установки отдельного внешнего конвертера. При этом объектив сохраняет постоянную максимальную диафрагму f/2.8, что особенно важно для съёмки спорта, дикой природы и других быстро движущихся объектов при недостаточном освещении.

По предварительным оценкам, стоимость новинки превысит цену Nikkor Z 400mm f/2.8 TC VR S, которая на китайском рынке составляет 99 999 юаней. Ограниченный объём первой партии может увеличить время ожидания заказов, хотя ни цена, ни сроки поставок пока не подтверждены производителем.

Камеру Nikon Z70, по слухам, представят в ноябре, но её запуск также могут перенести. Ранее модель упоминалась на официальной странице Apple, посвящённой продуктам ProRes и авторизованным устройствам ProRes RAW. Впоследствии соответствующее упоминание удалили. Это косвенно указывает на возможную поддержку технологий Apple, но само по себе не подтверждает ни характеристики камеры, ни дату её выхода.

Источник: ithome