Lutra представила камеру HOA A1 с открытой рамкой вместо привычного экрана

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Южнокорейский стартап Lutra представил камеру HOA A1, первое устройство бренда Humans of Authenticity. Вместо привычного дисплея у неё большая открытая рамка с объективом по центру. Фотограф может смотреть прямо на человека перед собой и не прячет лицо за корпусом. По словам разработчиков, формат без экрана и видоискателя (окошка для наводки на кадр) помогает сохранить зрительный контакт и делает съёмку более естественной.

Камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором Sony, то есть светочувствительной матрицей, которая превращает свет в изображение. Размер матрицы 1/2,53 дюйма, что примерно соответствует 5,76x4,29 мм. Объектив фиксированный, с фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой f/1.75. Фокусное расстояние определяет угол обзора, а диафрагма регулирует количество света, попадающего на матрицу: чем меньше число, тем больше света проходит. Снимать можно с расстояния от 10 см. Масса камеры составляет 140 г.

На задней панели расположен небольшой экран, который показывает уровень заряда батареи и количество оставшихся кадров. Всё управление сведено к одной кнопке спуска затвора.

Снимки передаются без кабеля и без извлечения карты памяти. Камера подключается к Wi-Fi (беспроводной сети), после чего фотографии можно получить, поднеся к ней смартфон. Съёмка возможна и без подключения к интернету. По заявлению производителя, аккумулятора хватает примерно на 90 минут непрерывной работы.

Отдельная функция камеры называется ShootProof. Каждому снимку присваивается цифровой сертификат, подтверждающий его подлинность. Уникальный отпечаток изображения (хэш, цифровая контрольная сумма файла) подписывается защищённым чипом и записывается в публичный блокчейн, то есть распределённую базу данных, в которой записи нельзя тайно изменить. Владелец может включить режим подписи, при котором в углу кадра появляется личная отметка. Разработчики указывают, что это подтверждает: снимок не создан искусственным интеллектом (ИИ).

Первую партию камер Lutra HOA A1 ограничат 100 экземплярами, каждый с индивидуальным серийным номером. Поступление в продажу запланировано на 1 декабря. Цена составляет 360 000 южнокорейских вон, примерно 289 долларов США, или около 23 000 рублей по курсу.

Источник: 4pda