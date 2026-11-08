Lutra представила камеру HOA A1 с открытой рамкой вместо привычного экрана

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Фото и аксессуары

Южнокорейский стартап Lutra представил камеру HOA A1, первое устройство бренда Humans of Authenticity. Вместо привычного дисплея у неё большая открытая рамка с объективом по центру. Фотограф может смотреть прямо на человека перед собой и не прячет лицо за корпусом. По словам разработчиков, формат без экрана и видоискателя (окошка для наводки на кадр) помогает сохранить зрительный контакт и делает съёмку более естественной.

Автор: camera Источник: hoa.camera

Камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором Sony, то есть светочувствительной матрицей, которая превращает свет в изображение. Размер матрицы 1/2,53 дюйма, что примерно соответствует 5,76x4,29 мм. Объектив фиксированный, с фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой f/1.75. Фокусное расстояние определяет угол обзора, а диафрагма регулирует количество света, попадающего на матрицу: чем меньше число, тем больше света проходит. Снимать можно с расстояния от 10 см. Масса камеры составляет 140 г.

На задней панели расположен небольшой экран, который показывает уровень заряда батареи и количество оставшихся кадров. Всё управление сведено к одной кнопке спуска затвора.

Автор: camera Источник: hoa.camera

Снимки передаются без кабеля и без извлечения карты памяти. Камера подключается к Wi-Fi (беспроводной сети), после чего фотографии можно получить, поднеся к ней смартфон. Съёмка возможна и без подключения к интернету. По заявлению производителя, аккумулятора хватает примерно на 90 минут непрерывной работы.

Отдельная функция камеры называется ShootProof. Каждому снимку присваивается цифровой сертификат, подтверждающий его подлинность. Уникальный отпечаток изображения (хэш, цифровая контрольная сумма файла) подписывается защищённым чипом и записывается в публичный блокчейн, то есть распределённую базу данных, в которой записи нельзя тайно изменить. Владелец может включить режим подписи, при котором в углу кадра появляется личная отметка. Разработчики указывают, что это подтверждает: снимок не создан искусственным интеллектом (ИИ).

Первую партию камер Lutra HOA A1 ограничат 100 экземплярами, каждый с индивидуальным серийным номером. Поступление в продажу запланировано на 1 декабря. Цена составляет 360 000 южнокорейских вон, примерно 289 долларов США, или около 23 000 рублей по курсу.

Источник: 4pda

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 148 0
Автор Derbi Рейтинг +8.30
Блог Фото и аксессуары 161 753 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Thorens PC650: технические особенности и судьба единственной кассетной деки виниловой марки

Коэффициент детонации 0,06% по стандарту WRMS и 0,12% по стандарту DIN инженеры получили за счет двухмоторного механизма с пассиковым приводом тонвала от тахорегулируемого электродвигателя. В...

Твой новый IPhone!? Обзор Poco F9 Pro: тесты и опыт эксплуатации + видеообзоры

Poco F9 Pro — тот случай, когда открываешь коробку и ещё до первого запуска понимаешь: перед тобой уже не тот Poco, который когда-то стоил копейки и просто разрывал рынок...

Почему лампы и экраны мерцают, хотя глаз этого не замечает: ШИМ, герцы и проверка камерой смартфона

Убавьте настольную лампу почти до минимума и наведите на неё камеру смартфона. Нередко на экране телефона по свету поползут тёмные полосы. Глазом их не видно, лампа светит ровно и спокойно. Но...

Три опоры вместо четырёх: как гидропневматика Citroën DS держала кузов без заднего колеса

В октябре 1955 года на Парижском автосалоне французские конструкторы представили седан Citroën DS с гидропневматической подвеской инженера Поля Маже. При снаряженной массе от 1150 до...

✦ ИИ  Почему старые жесткие диски надежнее SSD для резервного копирования

При покупке или самостоятельной сборке нового ПК пользователи уже не ограничиваются одними лишь жесткими дисками (HDD). Несмотря на более низкую цену, HDD уступают SSD по скорости и...

Между двумя зеркалами из света создали горизонт событий черной дыры: войти туда можно, а выйти — нельзя

Оптический резонатор — это устройство из двух параллельных зеркал, поставленных друг напротив друга. Когда свет попадает в пространство между ними, он начинает многократно отражаться от...