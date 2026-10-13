Light Lens Lab начала продажи объектива 50mm f/1.9 Rigid-ZS6 с байонетом M

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Light Lens Lab начала продажи объектива 50mm f/1.9 Rigid-ZS6 для камер с байонетом Leica M. Модель выполнена в латунном корпусе, рассчитана на полнокадровую съёмку и стоит $799 без учёта налогов и пошлин.

Объектив построен по классической схеме double-Gaussian: шесть линз в четырёх группах. Производитель ориентирует его на съёмку с выразительным боке и характерной цветопередачей, вдохновлённой историческим объективом Dallmeyer Super-Six.

Автор: Light Lens Lab Источник: lightlenslab.com

Rigid-ZS6 доступен в двух версиях. Стандартная рассчитана на обычную контрастность, а версия Low Contrast с обозначением «*» должна лучше сохранять детали в светах и тенях и давать более плёночную передачу тонов.

Диафрагма регулируется вручную с шагом в половину стопа и закрывается от f/1,9 до f/22. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,7 м, а фильтры устанавливаются через резьбу E39.

Автор: Light Lens Lab Источник: lightlenslab.com

Корпус объектива изготовлен из латунного сплава, внутренние детали — из алюминия и латуни. Длина составляет 45 мм, диаметр — 54 мм, масса без аксессуаров — около 263 г. Байонет M позволяет быстро менять объектив на совместимых дальномерных камерах.

Light Lens Lab заявляет, что оптическая схема адаптирована для современных цифровых сенсоров: при сохранении характерных аберраций должна улучшиться резкость в центре кадра. Производитель также отмечает, что все оптические и механические компоненты изготавливает самостоятельно.

Автор: Light Lens Lab Источник: lightlenslab.com

В комплект входят металлические передняя и задняя крышки, коробка и кожаный чехол. Бленда A42 продаётся отдельно. Гарантия составляет один год.

Объектив был анонсирован в мае 2026 года, а поставки начались 31 мая. На официальном сайте производителя он указан как распроданный, однако японский ритейлер Shusenkobo начал его продажи 9 октября.

Источник: PRONEWS

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