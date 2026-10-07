Godox представила Litemons SR20R — светодиодную панель, которая одновременно работает как кольцевой источник света и компактная площадка для смартфона или камеры. Устройство позволяет разместить камеру в центре светового кольца, а затем управлять съёмкой по Bluetooth прямо с панели. Такой формат рассчитан прежде всего на видеоблогеров, стримеров и создателей коротких роликов.

При мощности до 1510 лк на расстоянии 0,5 м при 5600 К SR20R может использоваться как основной источник света для съёмки крупного плана. Диапазон цветовой температуры составляет 2800-6500 К, яркость регулируется от 0 до 100%, а индекс цветопередачи CRI и телевизионный индекс TLCI достигают примерно 96. Кроме обычного белого света, панель поддерживает полноцветный RGB и 14 встроенных эффектов.

Необычная часть конструкции связана именно с интеграцией камеры. В центре панели установлен скользящий адаптер 1/4 дюйма, к которому крепится смартфон или совместимая камера, а три крепления «холодный башмак» позволяют добавить микрофон, рукоятку или дополнительный свет. Через Bluetooth устройство также может запускать фото- и видеосъёмку на смартфоне, переключать камеры и управлять фокусировкой. Для iPhone требуется включить функцию Zoom.

Питание обеспечивает встроенный аккумулятор ёмкостью 4800 мА·ч. На максимальной яркости его хватает примерно на 1 час 30 минут, а зарядка через USB-C занимает около 2 часов 20 минут. При габаритах 290 x 220 x 40 мм панель весит около 623 г, поэтому SR20R фактически объединяет свет, крепление камеры и часть съёмного рига в одном устройстве.

Источник: pronews