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Компания Fujifilm презентовала аналоговую камеру моментальной печати Instax Square 2, работающую с квадратным форматом снимков. Устройство выполнено в обновленном корпусе и получило переключатель встроенных оптических светофильтров, позволяющих изменять цветопередачу и тональность фотографий без использования цифровых технологий.

Камера оснащена механическим селектором для выбора одного из двух физических фильтров: Warm для придания снимкам золотистого оттенка и Cool для создания кадров в холодных синих тонах. Конструкция включает встроенное зеркало для селфи, автоэкспозицию, вспышку, а также кольцо переключения режимов съемки — макро, пейзажного и стандартного. Питание устройства осуществляется от стандартных батареек формата AA.

Вместе с устройством представлена новая пленка Instax Square Soft Haze с пониженной контрастностью и мягкой насыщенностью. Камера Instax Square 2 поступит в продажу в конце октября по цене $120 в трех вариантах расцветки: Slate Blue, Misty White и Brick Red. Комплект картриджей Soft Haze оценен в $19.

Источник: gizmodo