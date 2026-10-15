Fujifilm представила камеру моментальной печати Instax Square 2 с оптическими фильтрами

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Компания Fujifilm презентовала аналоговую камеру моментальной печати Instax Square 2, работающую с квадратным форматом снимков. Устройство выполнено в обновленном корпусе и получило переключатель встроенных оптических светофильтров, позволяющих изменять цветопередачу и тональность фотографий без использования цифровых технологий.

Камера оснащена механическим селектором для выбора одного из двух физических фильтров: Warm для придания снимкам золотистого оттенка и Cool для создания кадров в холодных синих тонах. Конструкция включает встроенное зеркало для селфи, автоэкспозицию, вспышку, а также кольцо переключения режимов съемки — макро, пейзажного и стандартного. Питание устройства осуществляется от стандартных батареек формата AA.

Автор: Fujifilm Источник: www.instax.com
Автор: Fujifilm Источник: www.instax.com

Вместе с устройством представлена новая пленка Instax Square Soft Haze с пониженной контрастностью и мягкой насыщенностью. Камера Instax Square 2 поступит в продажу в конце октября по цене $120 в трех вариантах расцветки: Slate Blue, Misty White и Brick Red. Комплект картриджей Soft Haze оценен в $19.

Источник: gizmodo

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Автор dima0782 Рейтинг +610.70
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