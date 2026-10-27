Fujifilm обновила камеру моментальной печати instax mini Evo: что изменилось во втором поколении

Fujifilm представила гибридную камеру моментальной печати instax mini Evo 2 с сенсорным экраном диагональю 4,5 дюйма и разрешением до 13 Мп. Новинка позволяет сначала сделать цифровой снимок, оценить его на дисплее и только потом напечатать фотографию. Продажи должны начаться в конце ноября 2026 года.

Новый экран примерно в полтора раза больше дисплея предыдущей instax mini Evo и впервые в серии поддерживает сенсорное управление. Камера также получила функцию Expanded View, которая показывает на экране область за пределами будущего отпечатка. Это помогает точнее выбирать композицию, особенно при съёмке движущихся объектов. Всего доступны 100 комбинаций эффектов: десять для объектива и десять для имитации фотоплёнки.

Ещё одно нововведение — функция Immersive Movie, которая записывает несколько секунд видео перед спуском затвора. Она позволяет сохранить движение и обстановку вокруг момента, попавшего на фотографию. Снимки со смартфона тоже можно отправлять на печать через приложение instax mini Evo. Для хранения данных предусмотрен слот microSD, а зарядка выполняется через USB Type-C.

В США рекомендованная цена instax mini Evo 2 составит 289,95 доллара. Для сравнения: предыдущая модель также сочетала цифровую съёмку с печатью на плёнке instax mini, но новое поколение получило более крупный сенсорный экран и расширенные возможности работы с изображениями. Fujifilm указывает максимальное разрешение 13 Мп при использовании карты microSD и отключённом режиме Expanded View.

Источник: fujiaddict