Фоторамка Inkanva заряжается солнечным светом и работает 4 месяца без розетки

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Компания Inkanva создала электронную рамку для фотографий, которая работает без постоянного подключения к розетке. Устройство заряжается от солнечного света или обычного комнатного освещения благодаря встроенному фотоэлементу.

Экран фоторамки построен на технологии электронных чернил — той же, что используется в электронных книгах. Это означает, что изображения отражают окружающий свет вместо того, чтобы излучать его, поэтому картинки выглядят как напечатанные на бумаге, а не как на экране смартфона. Матрица поддерживает 48 базовых цветов и обеспечивает контрастное отображение.

Встроенный аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов обеспечивает работу устройства до четырех месяцев при условии ежедневной смены одного изображения. В памяти рамки можно хранить до 4000 фотографий, которые переключаются автоматически в режиме слайд-шоу или вручную через приложение на смартфоне.

Управление происходит через веб-интерфейс в домашней сети без обязательного подключения к интернету. Устройство поддерживает интеграцию с ИИ-ассистентами, позволяя автоматизировать смену изображений по расписанию или голосовым командам. Также рамка совместима со сменными декоративными рамками для кастомизации внешнего вида.

Inkanva предлагает четыре версии: модели с диагональю 17,8 сантиметра, 22,9 сантиметра и 33,8 сантиметра обладают разрешением 1200x1600 пикселей. Самая крупная модель с диагональю 72,4 сантиметра имеет разрешение 2160x3060 пикселей.

На платформе Kickstarter цена варьируется от 159 до 1599 долларов США (примерно от 15 000 до 150 000 рублей) в зависимости от модели. Массовое производство запланировано на декабрь 2026 года.

Источник: 4pda