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Австралийский дизайнер Лаклан Фиш разработал плёночную камеру FTC-1, которая позволяет снимать небоскрёбы без характерного наклона вертикальных линий. Её объектив перемещается на 30 мм вверх и на 15 мм в сторону, поэтому фотограф может менять границы кадра, не наклоняя саму камеру. При этом значительную часть корпуса печатают на 3D-принтере, а металлические детали используют там, где необходима жёсткость конструкции.

FTC-1 работает с плёнкой формата 120 и задниками Mamiya RB67. Конструкция рассчитана на крупноформатные объективы с большим кругом изображения, что позволяет сдвигать оптику, сохраняя нужную геометрию кадра. Это помогает фотографировать высокие здания без перспективного искажения: когда обычную камеру направляют вверх, параллельные линии фасада на снимке сходятся, и сооружение кажется сужающимся к вершине.

Вес камеры составляет около 1,1 кг, а цена — 1200 австралийских долларов, или примерно 850 долларов США. Для сравнения, корпус швейцарской камеры Alpa 12 STC с сопоставимыми возможностями сдвига стоит более 5000 долларов, причём объектив приобретается отдельно. FTC-1 получила золотую награду International Design Awards 2025 в категории камер.

В конструкции сочетаются детали из пластика, фрезерованного алюминия и титана. Первые прототипы полностью печатались на 3D-принтере, но при установке на штатив корпус слегка раскачивался после регулировки. Поэтому алюминий добавили в наиболее нагруженные узлы. Механизм вертикального сдвига использует винт TR8 диаметром 8 мм — распространённую деталь 3D-принтеров. Пружинная гайка компенсирует люфт, помогая точно перемещать объектив и удерживать его в выбранном положении.

Источник: fysh.world