Дизайнер создал плёночную камеру с 3D-печатным корпусом в несколько раз дешевле швейцарских аналогов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Фото и аксессуары

Австралийский дизайнер Лаклан Фиш разработал плёночную камеру FTC-1, которая позволяет снимать небоскрёбы без характерного наклона вертикальных линий. Её объектив перемещается на 30 мм вверх и на 15 мм в сторону, поэтому фотограф может менять границы кадра, не наклоняя саму камеру. При этом значительную часть корпуса печатают на 3D-принтере, а металлические детали используют там, где необходима жёсткость конструкции.

Автор: Лаклан Фиш/Fysh Technical Источник: www.yankodesign.com

FTC-1 работает с плёнкой формата 120 и задниками Mamiya RB67. Конструкция рассчитана на крупноформатные объективы с большим кругом изображения, что позволяет сдвигать оптику, сохраняя нужную геометрию кадра. Это помогает фотографировать высокие здания без перспективного искажения: когда обычную камеру направляют вверх, параллельные линии фасада на снимке сходятся, и сооружение кажется сужающимся к вершине.

Вес камеры составляет около 1,1 кг, а цена — 1200 австралийских долларов, или примерно 850 долларов США. Для сравнения, корпус швейцарской камеры Alpa 12 STC с сопоставимыми возможностями сдвига стоит более 5000 долларов, причём объектив приобретается отдельно. FTC-1 получила золотую награду International Design Awards 2025 в категории камер.

Автор: Лаклан Фиш/Fysh Technical Источник: www.yankodesign.com

В конструкции сочетаются детали из пластика, фрезерованного алюминия и титана. Первые прототипы полностью печатались на 3D-принтере, но при установке на штатив корпус слегка раскачивался после регулировки. Поэтому алюминий добавили в наиболее нагруженные узлы. Механизм вертикального сдвига использует винт TR8 диаметром 8 мм — распространённую деталь 3D-принтеров. Пружинная гайка компенсирует люфт, помогая точно перемещать объектив и удерживать его в выбранном положении.

Источник: fysh.world

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 248 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Фото и аксессуары 161 734 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда пропала «картинка в картинке» в телевизорах, хотя экраны стали больше

На некоторых старых телевизионных пультах была кнопка PIP. Нажимаешь её — и поверх основной передачи появляется маленькое окно с другим каналом. Можно смотреть фильм и одновременно...

Они правили морями задолго до динозавров, но их ближайший родственник — морской червь: от кого произошли первые панцирные животные?

Более пятисот миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, на планете произошел резкий скачок биологического разнообразия. В океанах появились практически все современные типы многоклеточных...

Чувствуют ли кошки стресс хозяина: ученые выяснили, как питомцы реагируют на наши гормоны

Взаимодействие человека и домашних животных привлекает внимание биологов уже несколько десятилетий. Однако подавляющая часть накопленных научных данных касается собак. Исследования неоднократно...

Зачем на советских усилителях была кнопка „Тонкомпенсация“ и когда её стоило нажимать

Стоило вечером убавить громкость, и знакомая запись словно теряла часть звучания. Голос оставался хорошо различимым, а бас становился слабее, ударные — менее выразительными. Нажатие...

На статуях Терракотовой армии нашли 79 отпечатков пальцев: кто создавал глиняную армию императора

Весной 1974 года крестьяне, копавшие колодец недалеко от китайского города Сиань, наткнулись на твердые обожженные черепки и глиняные головы. Вскоре на это место прибыли археологи. Так начались...

Карболит: куда исчезла знаменитая чёрная пластмасса СССР, из которой делали практически всё

В СССР из карболита делали корпуса радиоприёмников, выключатели, электрические вилки, ручки кастрюль и множество других бытовых вещей. Эти вещи служили десятилетиями и до сих пор встречаются в...