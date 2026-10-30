Цифровая камера Flashback One75 задерживает показ фотографий на сутки по аналогии с плёнкой

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На рынке фототехники появилась новинка от стартапа Flashback — камера One75, в которой цифровая съёмка сочетается с механикой аналоговой плёнки: доступ к готовым кадрам открывается только через 24 часа после съёмки.

Внешний облик устройства воспроизводит полукадровые фотоаппараты 1970-х годов выпуска. В отделке применены алюминиевые панели сверху и снизу корпуса, латунная фурнитура кнопки затвора и регулятора режимов, искусственная кожа на лицевой стороне. Встроена ксеноновая лампа-вспышка. Предпросмотр кадров на дисплее отсутствует как класс — компоновка снимка выполняется через классический видоискатель.

Техническая начинка полностью цифровая: сенсор камеры снимает с разрешением 13 мегапикселей, а одна загрузка «плёнки» рассчитана на серию из 27 кадров. Передача отснятого материала на мобильное устройство или ПК реализована через Wi-Fi-модуль либо кабельное подключение по USB-C.

В арсенале камеры — восемь пресетов, воссоздающих цветопередачу различных сортов киноплёнки, и функция совмещения двух экспозиций в одном кадре. Задержку показа снимков допустимо отключить принудительно через меню настроек. Опытным пользователям доступна выгрузка исходников в формате RAW для последующей ручной обработки.

На верхней части корпуса установлен миниатюрный OLED-экран — он показывает, сколько кадров осталось доснять до конца серии. Производитель заявляет автономность в 15 полных серий съёмки от одного заряда встроенного аккумулятора.

Покупателям доступны два варианта цветового исполнения: тёмный анодированный и светлый — из шлифованного алюминия с оранжевым акцентом на передней панели. Параметры матрицы, диафрагмы и фокусного расстояния объектива Flashback официально не комментирует.

Стоимость комплекта для предзаказа, включающего защитный чехол, установлена на уровне 179 долларов США — приблизительно 17 500 рублей по текущему обменному курсу. Поставки первых экземпляров покупателям запланированы на декабрь.

Источник: newatlas