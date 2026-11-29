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Китайская компания HiBy готовит золотую версию портативного аудиоплеера R6 III Ultimate Edition. Новинка выйдет в декабре 2026 года, но производитель пока не раскрыл её технические характеристики. Пока интрига заключается не только в новом оформлении, но и в том, какие изменения получит специальная версия устройства.

По опубликованному компанией изображению видно, что плеер сохранит узнаваемый дизайн семейства R6, однако вместо привычного оформления получит золотистый корпус. HiBy пока не сообщила, будет ли Ultimate Edition отличаться от других моделей серии аппаратной начинкой или речь идёт преимущественно о специальном исполнении.

Ориентиром может служить недавно представленная HiBy R6 III SE. Она поступила в продажу 1 ноября по цене 1798 юаней (около 25 тысяч рублей по текущему курсу на дату публикации). Плеер оснащён четырьмя ЦАП CS43198, поддерживает восемь независимых выходных каналов и работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 665. Объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, встроенной — 32 ГБ.

Источник: ithome