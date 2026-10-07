Замена R2R на ESS: доступен к покупке обновленный настольный ЦАП FiiO K13

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| Новость | Аудио и звук

Китайский бренд FiiO расширяет линейку настольной аудиотехники, причем для ЦАПа K13 изменения коснулись только самого цифро-аналогового преобразователя. Появился версия компонента с парой микросхем ESS ES9039Q2M и полностью балансной архитектурой (включая предварительный усилитель и усилитель для наушников). Поддерживается Hi-Res контент PCM 768kHz/32bit и DSD512, добавлено 8 настроек цифровых фильтров. Динамический диапазон вырос до 121 дБ. Остальные возможности (усилитель для наушников до 2,4 Вт на 32 Ом, Bluetooth модуль с кодеком LDAC и 10-ти полосной PEQ эквалайзер с авторежимом) остались без изменений.

Автор: FiiO Источник: fiio.com

Габариты корпуса 188х210х42 мм, встроенный экранированный блок питания 30 Вт (с возможностью подключения внешнего питания 12 В, управление с пульта и мобильного ПО. Среди интерфейсов добавился коаксиальный цифровой выход.

Цена устройства в официальном магазине бренда на aliexpress.ru составляет 27 329 ₽. Отличий с R2R версии в цене нет. На выбор две типовые расцветки корпуса.

Источник: Сайт производителя

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