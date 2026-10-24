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Компания Audio-Technica представила флагманские наушники ATH-AWX7000, в конструкции которых сочетаются натуральное дерево и современные аудиотехнологии. Для отделки чашек использовали японский кипарис, а сверху нанесли традиционный лак. Производитель сделал ставку не только на внешний вид, но и на качество воспроизведения музыки.

Деревянные чашки стали одной из главных особенностей модели. По заявлению компании, такая конструкция помогает добиться насыщенного звучания с глубокими басами и широким звуковым пространством, в котором хорошо различимы отдельные инструменты и другие детали записи.

За воспроизведение звука отвечают динамические излучатели диаметром 58 мм. Их разработали специально для этой модели, применив гибридные диафрагмы и технологию HXDT. Последнюю компания ранее использовала при создании флагманских открытых наушников. Заявленный диапазон воспроизводимых частот составляет от 5 Гц до 50 кГц.

Особое внимание уделили и материалам, которые соприкасаются с пользователем. Оголовье и амбушюры обтянуты оленьей кожей. В комплект входит компактный чехол, предназначенный для хранения наушников и их перевозки.

Наушники подключаются к аудиоплеерам и другой совместимой аппаратуре с помощью кабелей. В комплекте предусмотрены два варианта: обычный кабель длиной 3 м с разъемом 6,35 мм и симметричный кабель длиной 2,5 м с четырехконтактным разъемом XLR. Вес наушников составляет 353 г.

Новинка пополнила линейку премиальных аудиоустройств бренда. Производитель оценил модель в 3800 долларов США. Модель представлена на официальном сайте компании, где опубликована информация о ее конструкции и характеристиках.

Источник: Notebookcheck